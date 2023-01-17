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Шойгу приехал в штаб группировки войск «Восток» в зоне военных действий
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) -  Министр обороны России Сергей Шойгу посетил зону военной операции. Он проинспектировал штаб группировки войск «Восток» и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, а также других командиров. Министр вручил военнослужащим государственные награды, сообщили в Минобороны РФ.

Особое внимание Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, организацию фортификационных работ и созданию условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

В предыдущий раз о посещении министром зоны военной операции в Украине сообщалось 22 декабря 2022 года. Тогда он проверил условия размещения личного состава и техники, заслушал командиров и пообщался с солдатами. После Сергей Шойгу приехал в Ижевск, где проверил выполнение гособоронзаказа и проинспектировал производственные мощности предприятия концерна «Калашников».

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