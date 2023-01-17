Зеленский пережил 12 покушений с начала российских военных действий, – The Independent

CentralAsia (CA) - Директор ЦРУ Билл Бернс во время визита в Украину предупреждал президента Владимира Зеленского об угрозе «убийства» на тайной встрече перед российскими военными действиями, сообщает The Independent.

Информацию об этом описывает в собственной книге «Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена» Крис Уиппл - автор книг об администрациях различных президентов США.

Отмечается, что Бернс приезжал в Киев перед началом боевых действий, чтобы сообщить Зеленскому о «российском плане его убийства» и «проверить реальность», в которой жил Зеленский, ведь отношение Зеленского к предупреждениям США были довольно необычными.

По словам Уиппла, Байден поручил директору ЦРУ - бывшему послу США в России - предоставить Зеленскому «точные детали российских заговоров»: «Это немедленно привлекло внимание Зеленского; он был ошеломлен, отрезвленный этой новостью».

Со ссылкой на «украинских официальных лиц» отмечается, что Зеленский пережил более 12 отдельных покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала военных действий.

Согласно книге публициста, по меньшей мере две попытки покушения не удались благодаря американским разведданным, которые Бернс раскрыл во время визита в Киев: «Разведданные были настолько детальными, что помогли бы силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных российских покушения на его жизнь».