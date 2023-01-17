Новые поставки западного оружия в Украину не заставят Путина положить конец «войне». Кто больше всего выигрывает от продолжения конфликта? - The Times of India

Танк Leopard 2

CentralAsia (CA) - Великобритания заявила, что поставит Украине танки — еще один верный способ обострить конфликт этой весной. Западные союзники Киева пока воздерживались от поставок основных боевых танков западного производства.

Как сообщат The Times of India, теперь Финляндия и Польша намерены присоединиться к Британии, поставив Украине танки Leopard немецкого производства, при условии согласия Берлина. А министр обороны США Ллиод Остин на этой неделе принимает глав оборонных ведомств союзников, и ожидается, что на этой встрече будут объявлены новые крупные объявления о вооружениях для Украины.

Да, вторжение России в Украину бессовестно. Но западные покровители Киева, похоже, любят войну, а не работают ради мира. Европа и мир, конечно, пострадают больше экономически, если война станет более ожесточенной. В значительной части Европы уже наблюдается отрицательный или незначительный экономический рост, в то время как МВФ прогнозирует еще один тяжелый год для мировой экономики. И решимость Европы отказаться от российских энергоносителей наносит ущерб многим частям Глобального Юга, поскольку поставки топлива перенаправляются, что также приводит к росту цен.

Кроме того, как отмечает издание, показательно, что США были крупнейшим поставщиком военного оружия в Украину, поставив до 20 ноября 2022 года оборудования на 18,5 млрд евро (данные Кильского института мировой экономики). Это означает новые контракты на миллиарды долларов для американских производителей оружия для пополнения запасов. Учитывая, что на США уже приходится 40% мирового экспорта вооружений, а их Конгресс утвердил огромный оборонный бюджет в размере 858 млрд долларов на этот год, который включает конкретные положения для Украины, американская оборонная промышленность, вероятно, больше всего любит войну.

Это следует читать в контексте бесполезной риторики США и их союзников о том, что Россия должна проиграть эту войну. Дело в том, что этот конфликт ничем хорошим не кончится, если его целью будет унизить президента РФ Владимира Путина. Загнанный в угол, он может отреагировать самым худшим образом. Запад должен сосредоточиться на том, чтобы выйти на этап, на котором возможны мирные переговоры. Он должен работать над этим с Индией и Китаем. Танки для Украины не принесут мира в Украине.