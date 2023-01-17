В Таиланде взорвался нефтяной танкер. Видео

CentralAsia (CA) - В Таиланде на реке Мае Клонг в районе Муанг загорелся и взорвался нефтяной танкер, восемь рабочих пропали без вести. Об этом сообщает Bangkok Post.

Обращение о взрыве на борту танкера Smooth Sea 22 поступило в полицию около 9:17 утра (по местному времени). Отмечается, что танкер проходил регулярное техническое обслуживание на верфи, и его баки были пусты.

«Взрыв был слышен и ощущался в радиусе нескольких километров. В домах выбиты оконные стекла. Примерно через час в Морском департаменте сообщили, что пожар на судне взят под контроль», — рассказали в газете.