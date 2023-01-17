экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Сингапуре в честь Шавката Мирзиёева назвали новый сорт орхидеи. Фото

CentralAsia (UZ) -  В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сингапур состоялись мероприятия на высшем уровне – переговоры с президентом этой страны Халимой Якуб и премьер-министром Ли Сянь Луном.

Узбекско-сингапурскому саммиту предшествовала официальная церемония встречи главы государства, прошедшая во дворце президента Сингапура «Истана».

На площади перед дворцом в честь высокого гостя выстроился почётный караул. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Шавкат Мирзиёев и президент Сингапура Халима Якуб обошли строй почётного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.

Далее состоялась церемония наименования в честь президента Узбекистана нового сорта орхидеи – цветка, являющегося национальным символом Сингапура. Такие мероприятия традиционно проводятся в знак высокого уважения и почета к высоким гостям этой страны и выдающимся деятелям.

Шавкат Мирзиёев, Халима Якуб
Шавкат Мирзиёев, Халима Якуб

По традиции, Мирзиёев собственноручно поместил у цветка табличку с названием нового сорта орхидеи – «Орхидея Шавката Мирзиёева».

Это гибрид орхидей Encbi Purple и Kila Blue. Он образует полумахровые соцветия длиной около 45 см, на которых распускается от 17 до 20 цветков, каждый цветок размером около 5 см в поперечнике. Сиренево-фиолетовые лепестки и чашелистики имеют орхидейно-фиолетовое окаймление.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com