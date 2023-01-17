Минэнерго Узбекистана: Импорт газа прекращен из-за ЧП на месторождении «соседней страны»

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CentralAsia (UZ) - Чрезвычайная ситуация, возникшая на месторождениях природного газа соседней страны 12 января из-за аномальных холодов, привела к полной остановке импорта природного газа и сокращению импорта электроэнергии на 20%. Об этом 16 января проинформировали в Министерстве энергетики Узбекистана.

Под «соседней страной» подразумевается Туркменистан. Как сообщал Reuters, в декабре прошлого года Ташкент подписал с Ашхабадом соглашение об импорте дополнительных 1,5 млрд кубометров природного газа в зимний сезон. Это позволит довести ежедневный объем импорта с 15 млн до 35 млн кубометров и покрыть дефицит газа. Кроме того, был увеличен ежесуточный импорт электроэнергии, поступающей от корпорации «Туркманэнерго», — с 17-18 млн кВт*ч до 20-21 млн кВт*ч.

Однако, как сообщила «Газета.Uz», 12 января Туркменистан приостановил экспорт газа в Узбекистан – из-за неполадок на газопромысловых предприятиях государственного концерна «Туркменгаз» и прекращения подачи газа через станцию «Дарьялык». Причиной было названо образование гидрата на внутрипромысловых коммуникациях газоконденсатного месторождения «Галканыш». По словам специалистов, такое случается в сильные морозы и является форс-мажорным обстоятельством.

13 января президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, курирующему топливно-энергетический комплекс, и председателю «Туркменгаза» Батыру Аманову «строгие выговоры с последним предупреждением». За что конкретно, не сообщается.

Тем временем, как заявили в Минэнерго, Узбекистан приостановил экспорт электроэнергии, чтобы обеспечить энергоресурсами внутренний рынок, в первую очередь — население и объекты социальной сферы.

15 января об этом сообщили в Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) — Национальной электроэнергетической компании Афганистана. По соглашению Узбекистан должен поставить Афганистану зимой 450 МВт электроэнергии на сумму $100 млн, однако теперь поставки прекращены по техническим причинам на неизвестный срок.

В самом Узбекистане потребление электроэнергии достигло наивысшего уровня — 250 млн кВт*ч в сутки. К примеру, 13 января в Ташкенте потребление электроэнергии увеличилось на 32 млн кВт*ч, но по разным причинам (аварийные ситуации и ограничения) потребителям недополучили 1 млн кВт*ч.

Поскольку население широко использует электроприборы для обогрева жилых домов, выросло число отказов системы из-за увеличения нагрузки на сеть.

«В результате только в Ташкенте сегодня произошло более 1000 отказов. Для ускорения устранения неполадок в Ташкент стянуты дополнительные бригады со всех районных электросетевых предприятий страны», — сообщили в Минэнерго.

В министерстве призвали:

не использовать в квартирах более одного электронагревательного прибора;

временно перевести работников предприятий и организаций на дистанционный режим работы;

отключить избыточное уличное освещение, рекламные экраны и иллюминацию, в том числе в недостроенных зданиях;

принять меры к потребителям, незаконно использующим энергоресурсы.

Напомним, что 16 января из-за провала подготовки к зимнему сезону был освобожден от занимаемой должности заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев. Своих постов лишились также главы компаний «Региональные электросети» (Улугбек Мустафаев), «Узтрансгаз» (Бехзот Норматов) и «Узбекнефтегаз» (Мехриддин Абдуллаев). Однако им был назначен испытательный срок в три месяца в должности исполняющих обязанности руководителей этих компаний.