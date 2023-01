ISW: Украинские войска наступают в районе Кременной, войска РФ усиливают атаки к югу от Бахмута (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 16 по 17 января опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, в течение прошлых суток российские силы продолжали наносить локальные удары в попытках вернуть утраченные позиции в районе Сватово и на Купянском направлении.

Украинские силы продолжали наступательные операции в районе Кременной. Министерство обороны Великобритании сообщило, что бои на участке у Кременной продолжались в выходные дни, отметив, что украинские силы продолжают наступление на восточную окраину города, пишет Институт.

«Российские силы добились дополнительных территориальных успехов к северу от Бахмута и, возможно, усиливают атаки к югу от Бахмута в районе Клещиевки», - говорится в отчете Института изучения войны.

Также сообщается, что российские силы продолжали наземные атаки в районе Авдеевки и Донецка.

Кроме того, россияне продолжали усилия по накоплению живой силы на левобережье Херсонской области и разработке новых логистических маршрутов между Россией и югом Украины, пишет ISW.

Выводы института:

Кремль продолжает оспаривать утверждения финансиста Группы «Вагнера» Евгения Пригожина о том, что только силы «Вагнера» захватили Соледар в Донецкой области.

Пригожин продолжал свои усилия по подрыву доверия к Минобороны России и связанным с Путиным деятелям.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российско-украинская война находится в «решающей фазе», что не означает, что война находится в завершающей фазе или что российские силы планируют задействовать все ресурсы в предстоящих действиях.

Назначение начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова командующим театром военных действий российских войск на Украине, в частности, не вызвало значительной волны критики в дискурсе российских националистических блоггеров.