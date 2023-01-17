ISW: Украинские войска наступают в районе Кременной, войска РФ усиливают атаки к югу от Бахмута (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 15:03, 17 января 2023
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 16 по 17 января опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, в течение прошлых суток российские силы продолжали наносить локальные удары в попытках вернуть утраченные позиции в районе Сватово и на Купянском направлении.
Украинские силы продолжали наступательные операции в районе Кременной. Министерство обороны Великобритании сообщило, что бои на участке у Кременной продолжались в выходные дни, отметив, что украинские силы продолжают наступление на восточную окраину города, пишет Институт.
«Российские силы добились дополнительных территориальных успехов к северу от Бахмута и, возможно, усиливают атаки к югу от Бахмута в районе Клещиевки», - говорится в отчете Института изучения войны.
Также сообщается, что российские силы продолжали наземные атаки в районе Авдеевки и Донецка.
Кроме того, россияне продолжали усилия по накоплению живой силы на левобережье Херсонской области и разработке новых логистических маршрутов между Россией и югом Украины, пишет ISW.
Выводы института:
Кремль продолжает оспаривать утверждения финансиста Группы «Вагнера» Евгения Пригожина о том, что только силы «Вагнера» захватили Соледар в Донецкой области.
Пригожин продолжал свои усилия по подрыву доверия к Минобороны России и связанным с Путиным деятелям.
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