Советник главы офиса президента Украины Арестович подал в отставку

Алексей Арестович

CentralAsia (CA) - Заявление об уходе в отставку написал советник офиса президента Украины Алексей Арестович, фотографию бумаги с соответствующим обращением он опубликовал в Facebook.

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», - написал он.

Арестович 15 января заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств ПВО. «Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал он тогда.

Затем, после возмущения среди украинских политиков, Арестович объяснил свое высказывание усталостью. Вскоре он принес публичные извинения за свои слова.