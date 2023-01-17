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Премьер-министр Монголии предлагает Конституционную реформу
Конституция Монголии
Конституция Монголии

CentralAsia (MNG) -  Конституционная реформа была предложена премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. Предлагаемая реформа превратит Монголию из полупрезидентской республики в традиционную парламентскую республику.

Действующая конституция 1992 года установила многопартийную политическую систему в полупрезидентской республике Монголии. Это означало, что исполнительная власть делится поровну между избираемым народом президентом и избираемым парламентом премьер-министром.

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выступал за рассмотрение конституционной реформы и переход к парламентской республике, поскольку он утверждал, что такой переход является неотъемлемой частью улучшения процесса принятия политических решений, которому препятствуют периодические разногласия между президентом и премьер-министром.

Премьер-министр подчеркнул, что существуют альтернативные методы внесения изменений без полного пересмотра Конституции, такие как внесение изменений в некоторые положения основного законодательства страны.

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