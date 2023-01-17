ЮНИСЕФ запускает развивающую мобильную игру Nomadic Adventure для детей Монголии

CentralAsia (MNG) - ЮНИСЕФ выпускает первую в истории образовательную мобильную игру Nomadic Adventure - («Кочевое приключение») в Монголии, которую уже скачали более 5000 раз только на системе Android.

Игра разработана в рамках проекта «Цифровое приключение», совместно реализуемого Министерством образования и науки, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и ЮНФПА с 2020 года. Проект, финансируемый Люксембургским фондом, был инициирован в ответ на оценку теле - уроки во время пандемии, когда дети выразили потребность в более интерактивном и интерактивном контенте с элементами мультимедиа.

На первом этапе проекта компания-разработчик местного контента «Монгол Контент» создала в общей сложности 104 единицы интерактивного контента «Цифровое приключение», которые были загружены на сайт mеdlе.mn, сайт цифрового обучения Министерства образования и науки.

На втором этапе проекта разработчик контента «Марчаахай» и разработчик мобильных игр «Nomadic Bear Games» совместно создали 60 новых интерактивных единиц контента, содержащих 150-160 игр, для поддержки обучения и развития учащихся дошкольного и младшего школьного возраста. Кроме того, выпущена первая полноценная мобильная игра «Кочевое приключение», пропагандирующая кочевую культуру.

«С помощью метода геймификации мы стремимся дать базовые знания о монгольской культуре, образе жизни, традициях, географии и исполнительском искусстве маленьким детям, особенно тем, кто живет за границей, в надежде, что они оценят и сохранят свое кочевое наследие», — говорит г-н Мөнххуж Бадарч, специалист по цифровой трансформации в ЮНИСЕФ в Монголии.

Игру можно бесплатно загрузить как в Playstore, так и в Appstore, а к сопутствующим урокам можно бесплатно получить доступ на mеdlе.mn.

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