Новым главой Минобороны Германии станет министр внутренних дел Нижней Саксонии, — Spiegel

Борис Писториус

CentralAsia (CA) - Новым министром обороны Германии может стать Борис Писториус, сообщает журнал Spiegel. Писториус сменит на посту Кристине Ламбрехт, которая ушла в отставку вчера, 16 января.

Борис Писториус с 2013 года занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. До этого был мэром города Оснабрюк (с 2006 по 2013 год). Официально о его назначении власти Германии пока не объявляли.

Ламбрехт пробыла в своей должности чуть больше года. Она объяснила свое увольнение тем, что в последние месяцы ее слишком часто обсуждали в СМИ, что отодвинуло дискуссии о нуждах бундесвера на задний план. Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял ее отставку.

В пятницу, 20 января, на немецкой базе Рамштайн пройдет встреча партнеров Украины, где должна быть создана коалиция стран, готовых поставить Киеву тяжелые танки. Кто будет представлять ФРГ на предстоящей встрече, пока неизвестно.