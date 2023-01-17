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Новым главой Минобороны Германии станет министр внутренних дел Нижней Саксонии, — Spiegel
Борис Писториус
Борис Писториус

CentralAsia (CA) -  Новым министром обороны Германии может стать Борис Писториус, сообщает журнал Spiegel. Писториус сменит на посту Кристине Ламбрехт, которая ушла в отставку вчера, 16 января.

Борис Писториус с 2013 года занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. До этого был мэром города Оснабрюк (с 2006 по 2013 год). Официально о его назначении власти Германии пока не объявляли.

Ламбрехт пробыла в своей должности чуть больше года. Она объяснила свое увольнение тем, что в последние месяцы ее слишком часто обсуждали в СМИ, что отодвинуло дискуссии о нуждах бундесвера на задний план. Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял ее отставку.

В пятницу, 20 января, на немецкой базе Рамштайн пройдет встреча партнеров Украины, где должна быть создана коалиция стран, готовых поставить Киеву тяжелые танки. Кто будет представлять ФРГ на предстоящей встрече, пока неизвестно.

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