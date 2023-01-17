Шойгу провел совещание по увеличению численности вооруженных сил РФ до 1,5 млн человек

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности вооруженных сил до 1,5 млн человек. На нем министр поручил сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две дивизии ВДВ, а также усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения. Также он поручил создать два военных округа — Московский и Ленинградский, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ходе совещания Шойгу заявил о необходимости создать самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов РФ, а также переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте. Предложенные изменения в состав, численность и структуру ВС РФ планируется внести в течение 2023–2026 годов, сообщил глава Минобороны РФ.

21 декабря на расширенной коллегии с президентом Владимиром Путиным Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличить численность военнослужащих ВС РФ до 1,5 млн человек, в том числе контрактников — до 695 тыс. Глава Минобороны также предложил поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет. Президент поддержал инициативы главы Минобороны.

1 января вступил в силу указ президента России Владимира Путина «Об установлении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации», которым численность военнослужащих ВС РФ определена 1 150 628 человек.