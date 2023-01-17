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Путин обсудил с президентом Туркменистана сотрудничество в энергетике

CentralAsia (TM) -  Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Они обсудили вопросы сотрудничества в энергетике.

По данным Кремля, лидеры двух стран «высоко оценили достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства». «Главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики»,— говорится в пресс-релизе.

Путин и Бердымухамедов виделись в декабре на полях неформального саммита стран СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге. В январе вице-премьер Туркменистана Шахым Абдрахманов сообщил, что в стране построят первое хранилище газа. Сердар Бердымухамедов тогда подчеркнул важность наращивания сотрудничества «с надежными зарубежными партнерами».

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