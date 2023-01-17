Кремль объяснил увеличение численности Вооруженных сил РФ

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CentralAsia (CA) - Увеличение численности Вооруженных сил России и сдвиг возраста призыва на военную службу связаны с «войной, которую страны коллективного Запада ведут», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут — проксивойна, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выходом за рамки правового поля. С этим связаны такие меры», — сказал Песков. «Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена. И в данном случае министерство обороны выполняет свою роль», — добавил он.

Мнение о том, что Запад ведет с Россией «прокси-войну», выражал и глава российского МИД Сергей Лавров. Таким образом он оценивает поставки оружия стран НАТО Украине.

17 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что увеличение численности Вооруженных сил России будет проводиться в течение 2023-2026 годов. Ранее он предложил довести ее до 1,5 млн, объяснив это необходимостью для «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны.

Помимо того Шойгу призвал поднять возраст зачисления на военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет. Президент Владимир Путин инициативу поддержал. Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов допускал, что переход на новую систему может начаться в весенний призыв. Депутат пояснял, что на первых порах призыв может осуществляться по «смешанному типу», то есть под него будут подпадать люди в возрасте от 18 до 30 лет.

С 1 января штатная численность вооруженных сил в России выросла на 137 тыс. человек. В соответствии с указом Путина она установлена в количестве 2 млн 39 тысяч 758 единиц, из них 1 150 628 военнослужащих.