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Под Ташкентом женщина набросилась с ножом на сотрудника РЭС, чтобы он включил электричество в домах (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Ташкентской области Узбекистана женщина набросилась с ножом на сотрудника районной энергоснабжающей организации, чтобы он включил электричество в домах, сообщает Podrobno.uz.

Сегодня в социальных сетях распространилось видео, в котором женщина угрожает мужчине ножом в здании энергоснабжающей организации. На кадрах она приставляет нож к горлу мужчины и требует включить электричество. В ответ сотрудник отвечает ей – «если хочешь, зарежь».

В соцсетях писали, что на видео показана группа жителей Кашкадарьинской области, которые пришли требовать решить проблемы с электричеством в местное энергоснабжающее предприятие. Однако расследование показало, что инцидент произошел не в Кашкадарье, а в Ташкентской области.

По данным Генпрокуратуры РУз, в Чирчике из-за регулярного отключения электричества местные жители 16 января пришли в диспетчерский пункт городского энергоснабжающего предприятия. Там они потребовали включить свет.

Работающий здесь электромонтер пытался успокоить их, но 35-летняя женщина приставила к его горлу кухонный нож. «Ты включишь свет или нет? Включишь?», – кричала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса РУз.

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