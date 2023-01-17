Монгольские и японские фигуристы устроят ледовое шоу в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Шоу Grass land on Ice пройдет в честь 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией.

В городе Улан-Батор состоится ледовое шоу Grass Land on Ice с участием известных японских фигуристов Каракава Цунэхито, Урамацу Чисато, Хонда Хироки, Харашима Фумико, Харашима Миэ, Шиммура Масакатсу, Ямада Йодзи, монгольской фигуристки Марал-Эрдэнэ Гансух. Также в этом шоу примут участие танцоры, являющиеся носителями культурного наследия Японии.

Марал-Эрдэнэ Гансух

При поддержке Министерства культуры Монголии, посольства Японии в Монголии, MIAT Mongolian airlines и Союз конькобежцев Монголии организует ледовое шоу в спортивном комплексе зимних видов спорта Steppe Arena.

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