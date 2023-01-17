Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, пишет РИА Новости.

Россия 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ риняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета, что Россия не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.