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Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, пишет РИА Новости.

Россия 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ риняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета, что Россия не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.

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