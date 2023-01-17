Путин об экономике РФ: 2022 год был для нас очень сложным, но мы смогли пройти через риски

// Кремль

CentralAsia (CA) - «2022 год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те риски, которые возникли в значительной степени неожиданно», - сказал президент России Владимир Путин 17 января в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, пишет пресс-служба Кремля.

Но Россия смогла в целом достаточно успешно преодолеть все эти риски, считает он.

«Я сейчас скажу самое главное – потом уже детали: мы примерно понимаем, какие риски у нас будут в 2023 году. То есть в 2022-м мы их не знали и не понимали, тем не менее мы через них прошли: финансовые, бюджетные, структурные, логистические и так далее, – но мы прошли через этот «лес», не понимая, что будет, действовали с колёс, что называется.

А 2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков: технологические риски, те же самые инфраструктурные не преодолены, – то есть мы понимаем, что происходит и какие примерно сложности у нас возникнут.

И конечно, если уж мы это понимаем, то мы должны проходить это гораздо более эффективно, даже чем то, что было в 2022 году. Здесь очень важно объективно оценивать все события: очень важно ничего не завышать, не занижать, не преувеличивать, но и не преуменьшать. Здесь важно всё реально посчитать», - сказал Путин.

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