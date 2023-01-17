Путин удивлён аномальными морозами в Центральной Азии

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 17 января прокомментировал морозы в некоторых центральноазиатских странах в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

Согласно стенограмме совещания, опубликованной пресс-службой Кремля, он попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере агропромышленного комплекса. По словам Путина, нельзя позволить вытащить всё за границу: «Несмотря на все логистические ограничения и по фрахту, и по страховке, тем не менее это же влёт пойдёт, понимаете? Уже идёт».

России обязательно нужны резервы, подчеркнул Путин.

«Мы не знаем результата работы сельского хозяйства на 2023 год. Смотрите, что происходит: в Европе тёплая погода, а в Туркменистане – сегодня разговаривал с президентом [Сердаром Бердымухамедовым] – минус 25. В Туркменистане! В Узбекистане – минус 23. Что у нас здесь будет происходить? Мы тоже не можем наверняка определить. Поэтому нам стабильные резервы обязательно нужны, обязательно. Надо это сохранить», - сказал российский лидер.