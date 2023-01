Группа The HU официально объявила о своем концерте в Метавселенной

CentralAsia (MNG) - The HU станет первой монгольской группой, которая выступит в мета-мире. В этом творческом шедевре поклонники смогут понять уникальную философию группы и культуру, которую они представляют.

Рок-группа из Монголии впервые в мире выступит вживую в Метавселенной

В 2022 году Ганхуяг Чулуун, исполнительный директор Финансовой ассоциацией АРД, и Дашдондог Баярмагнай, продюсер группы The HU, рассказали о том, почему монголы совместно организуют первый концерт Meta Rock в метавселенной и о сотрудничестве.

Группа The HU, которая провозглашает миру стиль хуннуского рока и прославляет страну и соотечественников в мире. Группа The HU собирается организовать первый мета-рок-концерт в метавселенной в сотрудничестве с Финансовой ассоциацией АРД. Международный концерт будет проходить в виртуальной среде в метавселенной и вскоре будет представлен фанатам The HU по всему миру благодаря технологическим и финансовым командам Финансовой ассоциацией АРД.

The Hu — монгольская рок-группа, исполняющая фолк-метал (сама группа называет свой стиль «хунну-рок»). Характерные особенности её звучания — использование горлового пения и монгольских национальных музыкальных инструментов моринхуур и топшуур. Название группы The Hu (монг. Хүн) в переводе с монгольского языка означает «человек». Логотип группы — изображение ирбиса.

Узнайте больше о шоу и гастрольных приключениях группы из эксклюзивного интервью здесь:

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения