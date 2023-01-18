Монголия и Китай стремятся поддержать экономическую деятельность в эпоху после COVID, — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Отказ Китая от политики нулевого COVID позволит Улан-Батору и Пекину ускорить выполнение обещаний, данных во время ноябрьского визита президента Хурэлсуха в Китай.

Во время последнего государственного визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Пекин большое внимание было уделено китайско-монгольским экономическим связям, что отразило поддержку этих усилий внешней политикой Монголии. Поскольку Монголия продолжает диверсифицировать свою экономику, зависящую от добычи полезных ископаемых, Пекин, как ее всесторонний стратегический партнер, будет продолжать играть активную роль в инвестициях и проектах развития.

28 ноября Хурэлсух провел официальные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Государственный визит Хурэлсуха в Китай стал второй встречей на высоком уровне между двумя лидерами после вспышки COVID-19. Официальные переговоры глав государств проливают свет не только на китайско-монгольское экономическое сотрудничество, но и на внешнюю политику Монголии в отношении Китая.

Положение Монголии, не имеющей выхода к морю, естественным образом вынуждает Улан-Батор максимизировать торгово-экономическую деятельность с Пекином. Китай — как один из двух непосредственных соседей Монголии и крупный экономический центр — обязательно оказывает огромное влияние на собственное развитие Монголии.

Экономические отношения двух стран столкнулись с проблемами после закрытия границ на фоне пандемии. Однако, несмотря на затянувшуюся политику Китая по нулевой эпидемии COVID, в прошлом году двум округам удалось удвоить уровень экспорта в 2021 году и запустить новые железнодорожные разработки, такие как 227-километровая железная дорога Зуунбаян—Ханги.

Экономическая деятельность Монголии демонстрировала позитивные перспективы в третьем квартале 2022 года, даже несмотря на то, что в то время политика Китая по нулевому COVID-19 все еще действовала в полной мере. По данным Монгольского банка, «экономическая активность была относительно выше, чем ожидалось, в третьем квартале 2022 года, превысив уровни до COVID-19».

В декабре 2022 года, в том же месяце, когда Китай, наконец, снял жесткие ограничения, введенные из-за COVID-19, экспорт угля из Монголии почти утроился, увеличившись с 1165 до 2932 тонн.

На фоне усилий по открытию границ между Монголией и Китаем Пекин требует определенных мер для предотвращения дополнительного распространения COVID-19. Монгольские туристы и лица, пересекающие границу с Китаем, должны будут заполнить как бумажные, так и онлайн-формы въезда, а также предъявить результат ПЦР-теста в течение 48 часов после въезда.

Между тем, поскольку COVID-19 бушует в недавно вновь открытом Китае, Монголия также обеспокоена завозными случаями. Несмотря на то, что восстановление экономической деятельности является главным приоритетом для правительства Монголии, нет никаких гарантий, что те, кто вернется, не будут заражены COVID.

Во время встречи Хурэлсух-Си Си отметил, что план развития Китая включает в себя содействие развитию своих соседей, и Китай готов ускорить проекты в Монголии. Хурэлсух повторил, что экономические планы Монголии, Политика нового возрождения и документ о долгосрочной политике развития «Видение 2050» могут быть параллельной стратегией развития китайской инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП). Предполагаемая двухэтапная стратегия Монголии включает поддержку секторов «торговля, инвестиции, финансы, горнодобывающая промышленность, энергетика, инфраструктура, электронная коммерция и экологически чистая энергия».

Хотя эти темы для обсуждения могут предвещать новое направление между Улан-Батором и Пекином, в целом китайско-монгольские экономические отношения являются постоянными усилиями со стороны Монголии, и их траектория существенно не отличается от предыдущих администраций. Для Монголии география всегда будет диктовать экономические цели страны, но именно администрация дня будет выполнять определенные экономические планы.

Следовательно, укрепление китайско-монгольских экономических отношений — это бесконечная работа, только с новыми поворотами и мегапроектами.

Китай, являющийся основным направлением экспорта монгольских полезных ископаемых, инвестировал в горнодобывающий сектор больше, чем в любой другой развивающийся сектор, но при параллельном росте и развитии Монголия может извлечь выгоду из крупных инфраструктурных проектов, если будет достаточно финансирования.

В 2013 году Монголия и Китай разработали среднесрочную и долгосрочную стратегию по развитию экономических отношений. Одной из основных проблем для Монголии была ее несовершенная инфраструктура, которая сдерживает экономическую деятельность, особенно максимизацию экспорта полезных ископаемых. Таким образом, с 2013 года в разных администрациях улучшение базовой инфраструктуры Монголии всегда было главной инвестиционной возможностью для иностранных компаний. А Китай, как крупный инвестор, имеет тенденцию выигрывать крупные закупки инфраструктуры.

Это может объяснить, почему действующий премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай настаивает на создании инфраструктуры, поддерживающей экспорт Монголии, хотя самым непосредственным бенефициаром является горнодобывающий сектор. Есть надежда, что более совершенная инфраструктура будет способствовать общему росту и станет вкладом в долгосрочные планы экономической диверсификации.

Администрация Оюун-Эрдэнэ уделяет большое внимание крупным инфраструктурным соглашениям и началу строительства объектов как одного из ведущих источников экономического потенциала страны. В своем последнем пресс-релизе премьер-министр объявил Монголию «Годом путешествий 2023-2024».

Одной из основных политических рекомендаций является создание зоны свободной торговли (ЗСТ) в одобренных правительством районах для поддержки приграничной торговли и развития транзитных городов, таких как Замын-Ууд и Эрээн-хото. Приграничные торговые города, такие как Эрээн-хото, выживают за счет монгольского бизнеса.

Основываясь на двусторонних переговорах Хурэлсуха с Си в ноябре 2022 года, Китай будет поддерживать свое всеобъемлющее стратегическое партнерство с Монголией и готов поддержать двухэтапную стратегию, которая может обеспечить параллельный рост и развитие в обоих обществах.

В совместном заявлении, опубликованном после саммита, были затронуты важные двусторонние соглашения между двумя странами, такие как Соглашение о дружественных отношениях и сотрудничестве между Монголией и Китайской Народной Республикой 1994 года, за которым последовала Совместная декларация 2014 года об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Китайской Народной Республикой. Кроме того, в совместном заявлении Хурэлсуха и Си подтверждается согласие и взаимопонимание важности продолжения всестороннего стратегического партнерства, которое поддерживает интересы народов двух стран.

Двусторонние отношения Монголии с Китаем имеют больше экономических нюансов, чем политических. Не имеющая выхода к морю Монголия, естественно, затрудняет доступ к третьим соседним странам. Таким образом, всестороннее стратегическое партнерство Монголии с Пекином является стратегическим шагом для максимального использования экономического потенциала страны. Теперь, когда политика Китая по нулевому COVID-19 стоит в зеркале заднего вида, Улан-Батор будет надеяться получить максимальную выгоду от отношений после трех лет сбоев.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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