Общий внешнеторговый оборот Монголии увеличился на $5,2 млрд

CentralAsia (MNG) - В 2022 году Монголия торговала со 160 странами мира, а общий товарооборот достиг $21,2 млрд, из которых экспорт составил $12,5 млрд, а импорт — $8,7 млрд.

Общий внешнеторговый оборот увеличился на $5,2 (32,1%) млрд, в том числе экспорт увеличился на $3,3 (35,7%) млрд, а импорт увеличился на $1,9 (27,2%) млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В декабре 2022 года экспорт увеличился на $259,7 (22,9%) млн, а импорт увеличился на $107,4 млн (14,8%) по сравнению с предыдущим месяцем.

Сальдо внешней торговли в 2022 году сложилось с положительным сальдо в размере $3,8 млрд и увеличилось на $1,4 (60,1%) млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сальдо торгового баланса сложилось с положительным сальдо в размере $562,6 млн, что на $152,4 млн (37,1%) больше, чем в предыдущем месяце. Товарооборот с Китаем в 2022 году достиг $13,7 млрд, что составляет 64,3% от общего товарооборота.

На каменный уголь и медные концентраты пришлось 56,8% и 25,9% всего экспорта в Китай соответственно, на золото пришлось 99,7% всего экспорта в Швейцарию.

Средняя пограничная цена на золото увеличилась на $3,3 тысячи за килограмм, средняя пограничная цена на медные концентраты увеличилась на $119,3 за тонну, а средняя пограничная цена на уголь увеличилась на $8,0 за тонну по сравнению с предыдущим месяцем. Однако средняя пограничная цена золота в необработанном или полуфабрикатном виде снизилась на $11,4 за баррель.

Объем экспорта каменного угля достиг 4,6 млн тонн, увеличившись на 550,2 тыс. тонн по сравнению с предыдущим месяцем, однако стоимость достигла $756,3 млн и увеличилась на $128,5 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

В 2022 году 60,6 % всего импорта из России составили нефтепродукты, 67,3 % всего импорта из Японии — легковые автомобили и 4,3 % всего импорта из Китая — электроэнергия, 10,2 % — грузовые автомобили. Увеличение импорта на $1,9 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в основном связано с увеличением импорта дизельного топлива на $369,6 млн, бензина на $170,2 млн, автомобилей на $191,1 млн.

Экспорт минеральных продуктов, природных или культивированных камней, драгоценных металлов, ювелирных и текстильных изделий составил 97,0 процента от общего объема экспорта. С другой стороны, 74,9 процента от общего объема импорта составляли минеральные продукты, машины, оборудование и электроприборы, недрагоценные металлы и изделия из них, транспортные средства и их запасные части, а также продукты питания.

источник: Национальное статистическое управление

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