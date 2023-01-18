Количество действующих юридических лиц в Монголии увеличилось на 5,9 процента

CentralAsia (MNG) - В 2022 году в базе данных Статистического коммерческого регистра (СКР) было зарегистрировано 246,4 тысячи юридических лиц, что на 15,8 тысячи или 6,8 процента больше, чем в предыдущем году.

Из юридических лиц 193 000 или 78,4 % составляют компании, 42 100 или 17,1 % — прочие (НП, НПО, другие), 5,7 000 или 2,3 % — товарищества, 5 000 или 2,0 % — кооперативы.

189 000 или 76,7 процента всех юридических лиц, зарегистрированных в Реестре предприятий, находятся в Улан-Баторе, 20 300 или 8,2 процента в Центральном районе, 17 200 или 7,0 процента в Хангайском районе, 13 000 или 5,3 процента в Западном регионе, 6,9 тысячи или 2,8 процента в Восточном регионе. В аймаках Сэлэнгэ, Дархан-Уул и Орхон зарегистрировано 4,1-5,6 тыс. юридических лиц, в аймаках Говь-Сумбэр, Дундговь, Сухбаатар и Говь-Алтай количество зарегистрированных юридических лиц составляет 0,6-1,5 тыс.

68,8 тыс. или 79,7 процента всех действующих в 2022 году юридических лиц относятся к сфере торговли и услуг.

По сравнению с предыдущим годом количество юридических лиц, действовавших в 2022 году, составило 15,8 процента в сфере транспорта и хранения, 15,0 процента в сфере управления и обеспечения, 12,8 процента в сфере информации и связи, 12,0 процента в сфере ЖКХ. Также оптовая и розничная торговля; сектор обслуживания автомобилей и мотоциклов вырос на 11,3% соответственно.

источник: Национальное статистическое управление

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