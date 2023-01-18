Монгольская фондовая биржа начинает регистрацию участников электронного аукциона угля

CentralAsia (MNG) - В связи с «Правилами открытой торговли углем на экспорт», принятыми Постановлением № 466 Правительства Монголии от 14 декабря 2022 года, Монгольская фондовая биржа работает над созданием необходимых рамок для реализации Правил.

В рамках подготовки начата регистрация в торговой системе лиц, заинтересованных в покупке угля через электронный аукцион. В соответствии с «Правилами открытых торгов углем на экспорт» претенденты на участие в торгах должны представить следующие документы для регистрации в торговой системе https://comex.mse.mn/.

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

Свидетельство налогоплательщика о стране проживания и номер налогоплательщика;

рекомендательное письмо банка; и

Официальный английский перевод документов на иностранный язык.

Монгольская фондовая биржа рассматривает представленные документы участников торгов, зарегистрированных в системе, при необходимости связывается с ними для получения разъяснений и предоставляет право на участие в электронных торгах на основании полного предоставления материалов в систему торгов.

источник: МФБ

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