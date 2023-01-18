Книга монгольского автора «Искусство жить в Америке» дошла до читателей

CentralAsia (MNG) - Вышел путеводитель «Искусство жить в Америке» для путешествующих, обучающихся и живущих в Америке писательницы Аззаяа Батсайхан.

Эта книга включает в себя подробный разговорный американский английский и некоторые сведения о грамматике. Она также включает примеры, которые помогут людям, переезжающим в Америку, столкнуться с трудностями и подготовиться к ним.

У каждой книги есть своя история. Рассказ может быть чьим-то рассказом или рассказом отдельного автора о ком-то. Некоторые из них посвящены древним великим городам и современным лесным воспоминаниям, найденным там. Но эта книга — не только мемуары, но и произведение о стиле жизни.

Она получила степень магистра делового администрирования в Америке, и идея написать книгу возникла, когда она посетила эту страну.

«В городе, который для большинства людей в мире является символом свободы, везла «Монгольско-английский словарь» и с разговорными буклетами. Но в реальной жизни эти маленькие брошюры не соответствовали определенным требованиям, когда дело доходило до общения с другими. Поэтому я поняла, что нужен гайд о том, как жить в Америке и как жить в реальном мире. Через восемь лет я улучшила свой английский и успешно закончила учебу и получила степень магистра», – рассказала она.

Также она полгода работала над книгой, чтобы донести то, что нужно другим из своего многолетнего опыта работы и жизни в Америке.

Книга включает в себя вопросы, которые нужно задать на границе, от подачи заявления на визу до разговоров, используемых для получения жилья, школы и документов после прибытия в Америку. Разговоры в этом разделе ведутся на английском языке. Вы не найдете их в разделе грамматики учебника. Это потому, что эти живые разговорные языки — больше, чем просто слова, они — точная копия реальной жизни.

Это книга о том, что как жить в Америке. Помимо того, что мы где-то живем, наше существование иногда кажется существующим среди художественных мыслей, которые узнают, понимают и продолжают искать вещи. Поэтому содержание работы определяется из названия книги.

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