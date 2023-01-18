Главы МИД Монголии и Китая обещают укреплять сотрудничество

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх во вторник провела телефонные переговоры со своим китайским коллегой Цинь Ганом, в ходе которых обе стороны обязались укреплять практическое сотрудничество.

Министр Батцэцэг Батмөнх еще раз поздравила министра иностранных дел Китая Цинь Гана с назначением на ответственную должность и выразил готовность сотрудничать в дальнейшем развитии всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

Министры иностранных дел договорились тесно сотрудничать для продвижения и реализации вопросов, согласованных в ходе государственного визита Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Китай. В этом контексте обсудили дальнейшую активизацию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, увеличение пассажиро- и грузопотока в приграничном порту, активизацию работы по железнодорожному сообщению между портами Гашуунсухайт–Ганцмод и Ханги–Мандал.

Стороны приветствовали поэтапное восстановление работы приграничных портов и пассажиропотока в результате совместных усилий обеих сторон, и подчеркнули, что с 19 января будут возобновлены грузоперевозки порта Хавирга–Ар-Хашаат.

В рамках визита президента Монголии, который дал согласие на такие работы, как «Национальный театр искусств», «Президентский центр спортивной подготовки детей и юношества», «Научно-исследовательский центр по борьбе с опустыниванием», особо упомянутые в Совместном заявлении Монголии и Китайской Народной Республики Республики будут интенсивно продвигаться и реализовываться и договориться об активном сотрудничестве.

Батцэцэг сказала, что Монголия и Китай, будучи соседями, связанными горами и реками, являются образцовыми партнерами по сотрудничеству в регионе и добрыми братьями, которые вместе борются с пандемией.

Монголия, как всегда, будет придерживаться принципа одного Китая и готова к дальнейшему расширению обменов на высоком уровне и углублению прагматичного сотрудничества с Китаем, чтобы внести вклад в региональный и международный мир и стабильность, а также вывести всестороннее стратегическое партнерство Монголии и Китая на новый уровень, сказала она.

Со своей стороны, министр иностранных дел Китая Цинь Ган сказал, что в последние годы под стратегическим руководством глав государств обеих стран и совместными усилиями обеих сторон китайско-монгольские отношения сохраняют хорошую динамику развития, а прагматическое сотрудничество приносит плодотворные результаты, а двусторонняя торговля достигла рекордно высокого уровня. И Цинь сказал, добавив, что оба народа также объединили усилия в борьбе с пандемией COVID-19.

Сохранение, укрепление и дальнейшее развитие китайско-монгольских отношений является стратегическим выбором обеих сторон, сказал Цинь.

По его словам, Китай готов укреплять обмены с Монголией на всех уровнях и углублять сотрудничество в различных областях, чтобы добиться новых успехов в совместном построении сообщества с общим будущим.

Недавно Китай оптимизировал и скорректировал свои меры по профилактике и контролю в свете меняющейся ситуации с эпидемией, в том числе внедрил новую политику, направленную на облегчение трансграничных поездок, сказал Цинь.

Китай высоко ценит научно обоснованную и объективную позицию Монголии и ее поддержку нормального обмена между людьми между двумя странами, сказал Цинь.

источник: МИД Монголии

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