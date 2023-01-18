Офис президента Украины объявил об увольнении Арестовича

Алексей Арестович

CentralAsia (CA) - Алексей Арестович уволен с поста советника главы офиса президента Украины. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сказал газете «Украинская правда», что руководитель аппарата офиса президента Мария Витушок подписала приказ об увольнении Алексея Арестовича.

Арестович написал заявление об увольнении 17 января, как он пояснил, после «принципиальной ошибки». Он говорил, что подъезд дома в Днепре 14 января был разрушен в результате работы украинской системы ПВО, которая, по его словам, сбила ракету Х-22.

Мэр Днепра Борис Филатов попросил Службу безопасности Украины и контрразведку проверить Арестовича после его слов о сбитой ракете. Филатов заявил, что удар «был прямой», а советника главы офиса президента назвал «самовлюбленным скотом и помойным ртом».

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко 16 января сообщал, что Верховная рада собирает подписи с требованием об отставке Алексея Арестовича. Депутаты назвали слова Арестовича «фантазиями» и настаивали на том, что его версия событий не имеет отношения к официальной позиции украинских властей.

14 января российские вооруженные силы наносили ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины, в том числе в городе Днепр. Вечером того же дня стало известно, что в результате взрыва оказался разрушен пролет девятиэтажного жилого дома Днепра. По последним данным, погибло 44 человека, ранены 79 человек.

Алексей Арестович утверждал, что снаряд упал после того, как украинские военные сбили его. Позже командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что в многоэтажку попала одна из российских ракет. Вместе с тем он подчеркнул, что у ВСУ нет огневых средств, с помощью которых можно сбить ракету Х-22. Вслед за этим Алексей Арестович извинился за «ошибочную версию» произошедшего.