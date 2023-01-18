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США передали пограничным войскам Узбекистана спецтехнику на $600 тыс. Фото

CentralAsia (UZ) -  Правительство США предоставило пограничным войскам СГБ Узбекистана 225 единиц инфракрасных монокулярных тепловизоров FLIR общей стоимостью $600 тысяч. Полковник Бахтиёр Мансуров, заместитель командующего пограничными войсками Узбекистана, принял технику от посла США Джонатана Хеника.

Сообщается, что оборудование для наблюдения было передано в дар Фондом ядерного нераспространения и разоружения Госдепартамента США. Американская сторона отметила, что это часть почти трехмиллионной помощи, оказанной Узбекистану в сфере безопасности.

В посольстве выразили надежду, что передаваемое оборудование наблюдения улучшит возможности Погранвойск по охране государственной границы Узбекистана, патрулированию «зелёной границы» и позволят оперативно реагировать на пограничные инциденты.

Также Джонатан Хеник отметил, что в будущем еще многие подобные программы помощи будут реализованы в сотрудничестве с Узбекистаном.

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