Бывший госсекретарь США Киссинджер поддержал вступление Украины в НАТО и призвал дать возможность России вернуться в мировую систему

Генри Киссинджер

CentralAsia (CA) - Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своем выступлении на форуме в Давосе признал, что больше не поддерживает идею о нейтральном статусе Украины. По его словам, после начала конфликта Украина заслужила право стать частью НАТО, передает The Guardian.

«До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого уровня, идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла. В конце... она должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме НАТО их ни предоставила. Теперь вступление Украины в НАТО приемлемо», — сказал 99-летний Киссинджер.

Он отметил, что присоединение Украины к НАТО было бы уместным после того, как наступит мир.

При этом Киссинджер заявил, что России должна быть предоставлена возможность вернуться в международную систему после любого мирного соглашения в Украине, и диалог с РФ должен продолжаться.

Это, по его словам, «может побудить Россию переоценить свое историческое положение, которое представляло собой смесь влечения к культуре Европы и страха перед господством Европы».

«Это не должна быть война против существования России как таковой. Уничтожение России как государства, способного проводить собственную политику, откроет обширную территорию ее одиннадцати часовых поясов для внутреннего конфликта и вмешательства извне в то время, когда на ее территории находится 15 тыс. и более единиц ядерного оружия. Вот почему я выступаю за диалог с Россией, пока продолжается война, за прекращение боевых действий, когда будет достигнута довоенная линия. Я считаю, что это способ предотвратить эскалацию войны», - сказал Киссинджер.

С 2014 года Киссинджер считал нейтральный статус Украины необходимостью для решения российско-украинского конфликта. Он несколько раз с начала военной операции в Украине говорил о необходимости такого статуса для Украины.

Кроме того, Киссинджер утверждал, что Россия и Украина должны вернуться к довоенному статус-кво. В одной из своих статей он также допускал проведение референдума на спорных территориях, если Россия и Украина не смогут выйти из конфликта путем боевых действий или переговоров.

Генри Киссинджеру 99 лет. В 1973–1977 годах он был госсекретарем США, а с 1969 по 1975 год занимал пост советника президента по национальной безопасности. Был удостоен Нобелевской премии мира за участие в заключении Парижского мирного соглашения о прекращении боевых действий во Вьетнаме.