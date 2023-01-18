Палеоантропологи с помощью 3D-реставрации восстановили облик мальчика-неандертальца, череп которого был найден в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - На днях группа палеоантропологов Цзилиньского университета продемонстрировала облик мальчика-неандертальца, восстановленный с помощью технологии цифровой 3D-реставрации на основе его черепа, который был обнаружен в палеолитической пещере Тешик-Таш на территории Узбекистана, передает Xinhua.

Окаменелый череп, который принадлежал ювенильному неандертальцу в возрасте 8-9 лет, жившему примерно от 300 тысяч до 40 тысяч лет назад, был обнаружен в 1938 году. По словам директора Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ, академика российской Академии наук Александры Бужиловой, эта находка стала первой окаменелостью неандертальца, обнаруженной в Азии.

Этот череп также является единственным сохранившимся целиком черепом так называемого азиатского неандертальца. Его находка доказала, что неандертальцы двигались в сторону востока.

Новая реконструкция сделала облик мальчика-неандертальца более достоверным, а также подчеркнула его индивидуальные особенности. Это первый случай, когда окаменелый человеческий череп был восстановлен при помощи 3D-реставрации с использованием компьютера.

Эксперты считают, что новая реконструкция не только наглядно показывает облик доисторических людей района Евразии, но и предоставляет новые идеи для дальнейшего изучения и отображения морфологических особенностей неандертальцев в Центральной Азии и их приспособляемости к окружающей среде.