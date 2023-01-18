НКПЧ проведет специальное исследование по вопросу о монгольских гражданах за границей

CentralAsia (MNG) - Хунан Жаргалсайхан, председатель Национальной комиссии по правам человека Монголии (НКПЧ), и Г. Ууганбаатар, начальник отдела расследования жалоб и информации, приняли участие в международной конференции «Роль омбудсмена в защите прав человека в 21 веке» проводится в Турецкой Республике.

В заседании приняли участие 74 представителя правозащитных организаций из 41 страны Азии, Европы и Африки, а глава Комиссии Хунан Жаргалсайхан выступил с речью и провел дискуссию на третьем заседании «Вопросы прав человека в период пандемии».

В рамках официального визита состоялась встреча главы комиссии Ж.Хунан с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Турецкой Республике г-ном Х. Г.Мөнхбаяром и консулом Т.Намхайбатом, и обсудили права граждан Монголии, постоянно или временно проживающих в стране, Азербайджане и Израиле.

Они также встретились и обменялись информацией с Генеральным консулом Ш. Хишигсурэном в Стамбуле.

На встрече договорились о совместной работе по вопросу защиты прав граждан Монголии в Турции. Около 55% граждан Монголии, постоянно проживающих в Турции, работают в категории С3, т.е. в сфере услуг и мелкой и средней промышленности.

источник: НКПЧ

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