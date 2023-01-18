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Постановление прокуратуры столицы о возбуждении уголовного дела против депутата ВГХ
депутат ВГХ А. Адьяасурэн
депутат ВГХ А. Адьяасурэн

CentralAsia (MNG) -  Начальник 1-го отдела по контролю за расследованиями и расследованиями столичной прокуратуры Б. Мөнх-Од проинформировал о лицах, находящихся под следствием по делам, связанным с краже угля и Банком развития.

«В настоящее время по делу, связанному с Банком развития, предъявлено обвинение 5 политически влиятельным лицам. Дело передано в суд. Вопрос о приостановлении их полномочий передан в суд.

В столичную прокуратуру для возбуждения уголовных дел предложено 17 человек, имена которых были оглашены в связи с делом похищения угля.

К уголовной ответственности привлечены Б.Ганхуяг, являвшийся директором компании «Эрдэнэс Таван-Толгой», и Д.Ариунболд, являвшийся директором АО «Таван Толгой».

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Великого Государственного Хурала А. Адьяасурэн вынесено столичной прокуратурой. Мы проводим расследование, чтобы установить, были ли причастны к предполагаемому делу об угле фигуранты, о которых сообщило Управление по борьбе с коррупцией», — сказал он.

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