Энергетики США представили тарифную методологию своим монгольским партнерам

CentralAsia (MNG) - В Монголии работают эксперты Национальной ассоциацией членов комиссий по регулированию коммунальных предприятий (NARUC) США. Сегодня американские представители провели встречу по сотрудничеству и обмену опытом в Комиссии по регулированию энергетики.

Представители NARUC затронули 3 темы: модель энергетического рынка, методологию ценообразования на электроэнергию и тепло и реформу энергосистемы на примерах из Северной Америки, Висконсина и энергосистемы Гавайев.

В энергетическом секторе существуют оптовые, рыночные и прямые контрактные модели. Среди них страна выбирает и реализует ту модель, которая соответствует ее характеристикам.

Глава Комитета по регулированию энергетики Тувшинчулуун Эрдэнэчулуун представил модель «одного покупателя» реализуется в Монголии уже 20 лет. Он сказал: «Эта модель считается наиболее подходящей для нынешней структуры и условий энергетической отрасли в нашей стране. Но есть необходимость улучшить и доработать эту модель».

Представитель США Эмилия Багирова рассказала о методе установления цен на электроэнергию и тепло, здесь она представила возможность платить больше в условиях высокого потребления электроэнергии, по-разному относиться к условиям низкого потребления и обеспечивать многоуровневое обслуживание потребителей.

По словам консультанта NARUC Эрика Каллисто, мониторинг и анализ производительности интеллектуальной сети являются жизненно важной частью модернизации сети и привлечения инвестиций.

На встрече монгольская и американская стороны обменялись мнениями по вопросам модернизации энергосистемы и обсудили возможности сотрудничества в сфере инвестиций и создания интеллектуальной сети. Монгольские эксперты выразили необходимость внедрения умной системы для граждан и предприятий, чтобы они могли самостоятельно контролировать свое потребление, чтобы легко и без проблем осуществлять платежи в конце цепочки поставок, доходящей до потребителей в Монголии.

Было сообщено, что эта работа начинается с аймака Дархан-Уул и столицы. По словам консультанта NARUC Эрика Каллисто, мониторинг и анализ производительности интеллектуальной сети являются жизненно важной частью модернизации сети и привлечения инвестиций.

В каждом из 50 штатов есть отдельные агентства по регулированию энергетики, и они объединены Национальной ассоциацией членов комиссий по регулированию коммунальных предприятий (NARUC). В Соединенных Штатах деятельность энергетического сектора и тарифы регулируются правительством.

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