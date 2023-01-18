Добыча биткойнов в Казахстане процветала. Потом он исчез, - MIT

CentralAsia (KZ) - Майнеры стекались в Казахстан, чтобы воспользоваться дешевой энергией и слабым регулированием. Теперь большинство из них ушли, не оставив после себя ничего, кроме ветхого оборудования и социальной напряженности, пишет автор статьи MIT Technology Review Питер Гестс.

Чтобы добраться до крупнейшего в Казахстане биткойн-рудника, вам нужно отправиться вглубь ржавого пояса страны, в город Экибастуз. На крайнем северо-востоке страны, на равном расстоянии между столицей Астаной и границей страны с Сибирью, находится унылое скопление ветхих магазинов и тесных многоквартирных домов советских времен, которые местные жители называют «куриными ящиками».

По словам автора, в конце октября он ждал на арендованной машине на стоянке в центре города, чтобы присоединиться к короткой колонне на шахту, которую возглавлял автомобиль частной охраны с вооруженной охраной. Вспыхивая оранжевыми огнями, автомабиль шел впереди по узким дорогам, изгибавшимся между хвостохранилищами и карьерами, из которых выбрасывались спирали серой пыли.

Через 20 минут машины подъехали к воротам, за которыми стоял охранник в черной военизированной форме с автоматом Калашникова на груди. Внутри патрулировали более вооруженные охранники, а камеры видеонаблюдения на башнях вели постоянное наблюдение. «Мусорщики», — пояснил Ербол Тургумбаев, управляющий шахтой от имени ее владельца Enegix. Ему приходилось кричать, чтобы его услышали, перекрывая рев вентиляторов, выталкивающих горячий воздух из восьми 60-метровых ангаров комплекса, каждый из которых был заполнен компьютерными стойками высотой в два этажа.

В полностью рабочем состоянии объект Enegix потребляет 150 мегаватт электроэнергии, что в пять раз превышает пиковое потребление самого Экибастузы. Это всего лишь одна из десятков операций по добыче биткойнов, которые были проведены в Экибастузе и его окрестностях за последние годы. Избыток угля и увядание промышленного производства после распада Советского Союза привели к тому, что регион — и Казахстан в целом — остался с избытком электроэнергии. В конце концов биткойн-майнеры поняли этот факт, и в 2017 году они начали прибывать. Мало того, что электроэнергия была дешевой, так еще и имелось почти безграничное количество земли и множество неиспользуемых промышленных зданий, в которых могли располагаться шахты.

К лету 2021 года благодаря сочетанию предпринимательства, взяточничества и обстоятельств Казахстан поднялся на второе место в мире по «скорости хэширования» — показателю того, сколько вычислительной мощности используется для майнинга биткойнов.

Но золотая лихорадка была обречена с самого начала. Казахстанские шахтеры — как «белые» шахтеры, которые воспользовались налоговыми льготами и дешевой электроэнергией, так и нелегальные «серые» майнеры, которые использовали казахстанскую клановую политику и слабое управление для работы под землей, — перегрузили энергосистему страны. К концу года горнодобывающая промышленность потребляла более 7% всех генерирующих мощностей Казахстана, страны с населением 19 млн человек. Всплеск перевернул сеть из профицита в дефицит. Нехватка электроэнергии привела к локальным отключениям электроэнергии в некоторых частях страны, что усугубило существующую напряженность из-за коррупции, кумовства и роста стоимости топлива. В январе 2022 года эти вопросы вылились в массовые протесты. В течение нескольких недель правительство фактически отключило майнеров от национальной сети, резко прервав бум.

При полной эксплуатации 150-мегаватная шахта Enegix на окраине Экибастуза потребляет в пять раз больше пиковой потребности города

Это было только начало бурного года для криптовалюты. Криптовалютный мир был охвачен скандалом за скандалом в 2022 году, от краха стабильной монеты Terra до резкого краха FTX, третьей по величине криптобиржи, на фоне обвинений в мошенничестве и краже. Но опыт Казахстана также отражает более медленный кризис в цепочке поставок криптовалюты, который, кажется, возникает везде, где приземляются майнеры, и ставит огромные вопросы о социальной, экономической и экологической устойчивости отрасли.

Когда Казахстан отключил своих майнеров от сети, десятки операций по майнингу прекратились. Почти все международные шахтеры ушли, некоторые в беспорядке бежали к границе. Enegix выстояла, но она работает не на полную мощность, работая с полуночи до 8 утра и по выходным, используя электроэнергию, импортируемую из-за границы в России. Компания надеется, что окружающая среда изменится, но, поскольку цены на биткойны сейчас составляют лишь часть их пика 2021 года, экономика отрасли сильно изменилась. Биткойн-караван двинулся дальше — часть его в Китай, Россию и США, часть — к новым рубежам в Центральной Азии и Африке.

За собой он оставил несбывшиеся надежды и заброшенные активы: компьютеры, которые нельзя использовать ни для каких других целей, серверные стойки и электрооборудование, ржавеющие на месте. По всему северо-восточному Казахстану MIT Technology Review видел, как шахты были либо демонтированы, либо заброшены, и поговорил с горняками, которые не видели другого выхода, кроме как выйти из бизнеса.

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Критики майнинга биткойнов говорят, то, что произошло в Казахстане, было неизбежным. Это отрасль, которую часто тянет в серые геополитические зоны и пограничные районы, где она эксплуатирует слабые политические системы, извлекает выгоду и усугубляет социальные разногласия. В то время как его защитники говорят, что это высокотехнологичный экспортный бизнес, который мог бы создать основы новой экономики, выгоды с точки зрения рабочих мест и социальных отчислений кажутся в лучшем случае эфемерными. Промышленность просто пришла и ушла, истощая сотни миллионов долларов государственных субсидий, способствуя коррупции, захватывая электроэнергию и сжигая тысячи тонн угля в день. Когда он ушел, он оставил мало, кроме напряжения и недоверия.

«Они будут перемещаться туда, где есть готовый хозяин, пока не возьмут все, что им нужно, а затем они пойдут дальше», — говорит доцент Нортумбрийского университета Пит Хоусон, тщательно изучавший горнодобывающий бизнес. «Это паразитическая отрасль».

Правительство Казахстана надеется, что его крипто-история еще не закончилась. Даже когда майнеры закрывались и уезжали, официальные лица предпринимали амбициозные попытки заново изобрести отрасль, расстелив красную ковровую дорожку для криптовалютных бирж и инвесторов в попытке превратить страну в глобальный центр криптовалютного финансирования. Правительство считает, что это способ дать толчок финансовому и технологическому секторам. Но он может столкнуться с ожесточенной борьбой, пытаясь отбросить отрасль, которая философски и практически противится тому, чтобы ее сковывали.

Инновацией, которая привела в движение биткойн-караван, стала ASIC или специализированная интегральная схема. Эти настраиваемые чипы можно оптимизировать, чтобы делать триллионы догадок — или хэшей — в секунду, которые сегодня необходимы для выигрыша биткойнов.

Это оптимизированное появление ASIC на рынке примерно в 2013 году превратило добычу биткойнов из надомного производства, выполняемого на домашних компьютерах, хотя и оснащенных графическими процессорами, в промышленный процесс. В 2013 году глобальный «хешрейт» — количество догадок, сделанных в сети, — составлял около 75 терахэшей (или 75 триллионов хэшей) в секунду. По данным Международного энергетического агентства , к 2016 году он превысил 1 миллион терахэшей в секунду . Чем больше компьютеров было в сети, тем выше конкуренция, заставляющая майнеров строить все более и более крупные установки. ASIC были относительно портативными — их можно было отправить в любую точку мира, подключить и начать добычу.

«Это действительно упрощенный рынок — у вас есть два основных компонента. Один — это устройство. Во-вторых, это энергия, которая вам нужна. Вот и все», — говорит Алекс де Врис, специалист по данным и основатель Digiconomist , платформы, которая отслеживает потребление энергии в криптоиндустрии. «Как только цена биткойна достигла достойного уровня и отрасль начала профессионализироваться, мы увидели тенденцию майнеров просто [искать] места с более дешевыми источниками энергии для ведения своей деятельности».

США были центром притяжения отрасли с самого начала, но Китай быстро рос, с огромными шахтами, появляющимися в отдаленных регионах страны, включая Синьцзян, Внутреннюю Монголию и Сычуань, где было много гидроэнергетики и мало государственного надзора. Аванпосты появились и в других местах, в том числе в странах Балтии, в некоторых частях Норвегии и Швеции, а также в Исландии, где имеется избыток геотермальной энергии.

Не только дешевая энергия привлекала майнеров. Индустрия часто процветала там, где государства были слабы или незаинтересованы, где майнеры могли найти — или создать — благоприятные условия или где существовала острая потребность в валюте, которую практически невозможно отследить. Часто под этим подразумевались страны бывшего Советского Союза (иногда называемые Содружеством Независимых Государств или СНГ), где переход к свободному рынку привел к остановке многих отраслей промышленности, оставив после себя неиспользуемую инфраструктуру. Богатая газом и нефтью Россия была неизбежно популярна, как и Украина, по крайней мере, до начала 2022 года.

Отколовшиеся государства и зависимые от Москвы режимы были представлены непропорционально. Оппортунистические предприниматели в Приднестровье, сепаратистском районе Молдовы, поддерживаемом Россией, использовали фактически бесплатную газовую энергию, предоставленную им российской энергетической компанией «Газпром», для создания небольшой горнодобывающей промышленности, якобы помогая финансировать режим, несмотря на международные санкции. В Абхазии, территории Грузии, незаконно аннексированной Россией в 2008 году, майнеры биткойнов доводили рушащуюся энергосистему до предела, пока они не были окончательно запрещены в 2021 году. В том же году в сербских анклавах на севере Косово, в районах, которые не платили за электричество, потому что не признают легитимность правительства Приштины. Правительство Косово в конечном итоге запретило добычу полезных ископаемых и конфисковало машины, что привело к эскалации межобщинной напряженности.

Хоусон сравнивает добычу биткойнов с таблетками для раскрытия информации, которые дантисты давали школьникам в Великобритании, которые окрашивают участки кариеса в яркие цвета. «Я думаю, именно это и делает Биткойн, — говорит он. «Он проносится по всему миру и выделяет области, где сохраняется геополитическая напряженность, где царят нищета и коррупция».

Для горняков, привыкших к более сложным границам, Казахстан был похож на выигрыш джекпота. В нем было много того, что им было нужно — дешевая субсидируемая энергия и обширная недвижимость в загнивающих промышленных районах. Кроме того, это было большое, относительно безопасное и стабильное государство, постсоветский упадок которого компенсировался экспортом природных ресурсов. Страной почти 30 лет управлял президент Нурсултан Назарбаев, центральноазиатский секурократ старой закалки, что делало ее политику предсказуемой. Назарбаев официально ушел в отставку в 2019 году, но он и его соратники оставались близкими к центру власти.

Для питания своих биткойн-шахт в Экибастузе BTC.kz поставил огромные трансформаторы и километры высоковольтного кабеля.

«У него были избыточные [энергетические] мощности, [и] это была довольно дешевая инфраструктура из-за всех этих старых советских зданий в глуши», — говорит ветеран майнинга биткойнов Денис Русинович, ныне работающий в Швейцарская консалтинговая компания Maveric Group. «Это СНГ — характерно, что коррупция существует. Я думаю, что она существует во всем регионе», — говорит Русинович, приехавший в Казахстан в сентябре 2017 года и впоследствии ставший соучредителем Национальной ассоциации индустрии блокчейнов и центров обработки данных в Казахстане, торговой ассоциации и лоббистской группы для отрасли. Но «он был также, скажем так, более стабильным, — говорит он, — потому что там был президент, [который] находился там 20 лет».

По мере того, как в 2018 году казахстанская индустрия майнинга биткойнов набирала обороты, некоторые майнеры обосновались внутри существующих структур; другие использовали переносные модульные буровые установки внутри транспортных контейнеров. Местные предприниматели начали строить специализированную инфраструктуру, включая склады и мощное электрооборудование. В Казахстане нет законного способа конвертировать биткойн в фиатную валюту, поэтому вместо того, чтобы майнить для себя, такие компании, как Enegix, создали свои объекты для размещения международных клиентов, которые могли отправлять машины в страну для подключения к сети.

Пытаясь защитить свои леса и знаменитую дикую природу, Вирунга стал первым национальным парком, в котором запустили биткойн-майн. Но некоторые задаются вопросом, какое, черт возьми, крипто имеет отношение к сохранению.

В Алматы, крупнейшем городе и коммерческой столице Казахстана, Дидар Бекбауов и Олжас Кемал пришли в бизнес практически случайно. Бекбауов был оптовым торговцем китайским импортом. Kemal импортирует кухонное оборудование для ресторанов. В 2017 году они потратили несколько тысяч долларов, чтобы купить несколько ASIC и попробовать майнить самостоятельно. Не найдя надежного дома для машин, они наняли электриков, чтобы создать специальное помещение. Несколько друзей спросили, могут ли они добавить свои компьютеры в центр обработки данных. «Итак, мы им помогли. Потом мы начали думать: «Почему бы и нет?» В Казахстане много электроэнергии — цена дешевая», — говорит Бекбауов. Некоторые майнеры платили за свою мощность 0,0023 доллара за киловатт-час, что намного ниже того, что они ожидали платить в США или Китае.

В 2018 году они привезли свою молодую компанию Xive в Тбилиси на горнодобывающую конференцию. «Очень много майнеров из Китая, разных регионов спрашивали о цене на электроэнергию, — вспоминает Бекбауов. «И когда я сказал им, они сказали: «Это очень дешево». Поэтому некоторые из них решили переехать». С этого момента, по его словам, «мы были заняты — около трех лет были заняты строительством объектов, просто строительством, строительством и прокладкой электричества».

Горняки, в том числе Русинович и Бекбауов, настаивают на том, что отрасль росла органически, что все это было достигнуто без государственной поддержки. Тем не менее, для тех, кто был в состоянии ориентироваться в различных субсидиях и налоговых режимах страны, правительство было невероятно любезным.

В 2017 году Казахстан принял международную выставку в Астане, превратив участок земли в ранее нелюбимом пригороде столицы в архитектурную модель органичных форм из стекла и пластика, увенчанную массивной сферой, которую некоторые местные жители, даже государственные чиновники, иронизировали, назвав «Звездой Смерти». После того, как трехмесячная выставка закончилась, правительство превратило поместье в технопарк и финансовый центр, своего рода скворечник для международного капитала, которому отдают предпочтение богатые наличными, сырьевые товары, зависимые экономики, стремящиеся к диверсификации.

В выставочной зоне теперь находится Международный финансовый центр «Астана», где импортированные британские судьи руководят режимом регулирования, основанным на общем праве Великобритании, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, отвечающее за развитие технологической отрасли и оцифровку государственных услуг и Astana Hub, технологический инкубатор, предлагающий налоговые льготы и другие льготы зарегистрированным там компаниям.

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«Почему мы можем обеспечить нулевые налоги для всех ИТ-компаний, для всех технологических компаний? Потому что у нас высокие налоговые поступления от нефтяного сектора», — сказал автору статьи генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев, в интервью в своем офисе со стеклянными стенами в выставочном комплексе. «Технологическая отрасль во всей экономике Казахстана составляет около 0,1% ВВП». Снаружи динамики транслируют подборку электронного фанка на большой громкости в почти пустой парк.

Официальная цель Мадиева — увеличить экспорт технологий до 500 миллионов долларов в год к 2025 году. Но неофициально, по его словам, он хочет, чтобы Казахстан выпустил своего первого единорога — стартап стоимостью 1 миллиард долларов или более.

Когда он был запущен в 2016 году, налоговые льготы Astana Hub были доступны для «удаленных сервисов» или центров обработки данных, что создало лазейку для майнеров. «В то время мы не знали, что [будет] такая проблема с энергоемкими компаниями, как майнеры криптовалют», — сказал Мадиев.

Xive и около 100 других компаний, связанных с горнодобывающей промышленностью, зарегистрировались в Astana Hub после его запуска, что позволило им беспошлинно импортировать оборудование, такое как сверхмощные электрические кабели, трансформаторы и майнинговые установки своих клиентов. Некоторые смогли получить доступ к режиму низких тарифов, что означало, что они платили налог только за потребляемую энергию, всего несколько тысяч долларов в год для предприятий, зарабатывающих десятки миллионов.

Правительственные чиновники все еще боятся критически отзываться о прошлой политике, но два бывших высокопоставленных чиновника в Министерстве цифрового развития заявили MIT Technology Review, что быстрый рост отрасли должен был насторожить. Субсидии Астана Хаб были предназначены для создания рабочих мест и запуска «высокотехнологичных экспортных отраслей», никто в правительстве не ожидал, что они будут использоваться в том виде, в каком они были, в качестве своего рода чит-кода для получения дешевой мощности для майнинга криптовалюты.

Поскольку не существовало законного способа конвертировать биткойны в обычную валюту, большинство добытых монет переводилось в кошельки за границей, а это означает, что, когда цена криптовалюты выросла до более чем 65 000 долларов США в ноябре 2021 года, именно международные владельцы ASIC, размещенные в Казахстане, фиксировали прибыль. «Что бы вы ни добывали здесь, в Казахстане, вы использовали энергию Казахстана, ресурсы Казахстана», — говорит один из бывших членов правительства. «Но биткойны [утекли] из страны в Сингапур, Швейцарию или США».

Когда автор статьи спросил Тургумбаева о преимуществах, которые инвестиции Enegix принесли местному сообществу, он заколебался. — Мы на окраине, — сказал он. «Мы далеко от города. Люди, возможно, не чувствовали, что мы здесь… но мы платим налоги».

Промышленность действительно приносила капитал. Русинович подсчитал, что «белые» или официально зарегистрированные майнеры вложили в свою деятельность 500 миллионов долларов в период с 2017 по 2021 год.

К 2021 году эти операции потребляли более 600 мегаватт, в основном от имени их международных клиентов, — этого достаточно для снабжения четверти миллиона домов в Северной Европе. Однако добыча полезных ископаемых в стране потребляла гораздо больше.

Для некоторых лиц с хорошими связями, которые процветали на заднем плане казахстанской политики, возможность использовать государственные ресурсы для получения неотслеживаемых денег в офшорных кошельках была слишком хороша, чтобы ее упустить, и они создали «серые» шахты — неучтенные операции, обычно скрыты внутри других предприятий.

«Я не думаю, что Казахстан попал в тройку мировых лидеров по добыче биткойнов случайно, — говорит политический активист из северо-восточного города Караганда Арман Шураев. «Причина в том, что Казахстан — сверхкоррумпированное и сверхавторитарное государство, где наживается небольшая группа людей».

В конце октября низкие снежные тучи нависли над северо-восточным городом Темиртау, превратив его в сумерки-темноту в полдень.

Предположительно, в Темиртау на северо-востоке Казахстана находился огромный «серый» биткойн-рудник.

За пределами обширного сталелитейного завода ArcelorMittal, среди ржавых газовых труб шириной в метр, растянувшихся по городу, как лианы в джунглях, в кафе на стоянке грузовиков подавали растворимый кофе за прилавком, а под ним — стограммовые рюмки водки. «Я вижу [Биткойн] по телевизору, — сказал один посетитель средних лет, уплетая жареное во фритюре пирожное, — но я не знаю, что это за деньги».

Немногие жители богатого углем Темиртау знали, что в их регионе на северо-востоке Казахстана находится одна из крупнейших серых крипто-шахт в стране, которая, как утверждает правительство, была построена за счет ресурсов, предназначенных для возрождения местной промышленности.

В 2010-х годах, пытаясь возродить умирающие промышленные районы страны и создать рабочие места, правительство Казахстана объявило некоторые из этих территорий «свободными зонами», предложив налоговые льготы и субсидируя электроэнергию для компаний-производителей. Одной из компаний, воспользовавшихся возможностями Термитау и соседней Караганды, была Qaz Carbon, совладельцем которой был Ерлан Нигматулин, брат-близнец тогдашнего спикера палаты представителей. Компания создала подразделение ферросплавов в свободной зоне, занимающееся торговлей коксующимся углем и другими полезными ископаемыми.

Активист Шураев с подозрением отнесся к этой операции в начале 2022 года. По его словам, данные об энергопотреблении показали, что Qaz Carbon потребляет как минимум в три раза больше электроэнергии, чем должно быть на объекте такого рода. Он начал принюхиваться, и в конце концов внутренний источник в компании сообщил ему причину. Кто-то, как рассказали Шураеву, использовал прикрытие свободной зоны и ее сильно субсидируемое электричество для запуска незарегистрированного майнинга биткойнов на этом месте. Субсидии должны были создавать рабочие места. Вместо этого они использовались для печатания денег.

Но масштабы «серой» добычи полезных ископаемых в Казахстане могли бы и не раскрыться, если бы не события за границей в Китае.

Пекин долгое время с подозрением относился к криптографии, которая, по его мнению, позволяет гражданам уклоняться от контроля над капиталом и переводить свои деньги в другие страны и за границу, используя цифровые токены, которые практически невозможно отследить. Положение было неудобным, учитывая положение страны как наиболее значительного производителя специализированного оборудования для майнинга биткойнов и множества операций по майнингу.

В мае 2021 года правительство Китая объявило о запрете добычи полезных ископаемых, заявив, что количество энергии, используемой в отрасли, несовместимо с целевыми показателями выбросов углерода в стране. Майнеры бежали в более сговорчивые юрисдикции. Некоторые отправляли свое оборудование в США, особенно в богатые энергоресурсами штаты с легким регулированием, такие как Техас, но многие пересекали границу с Казахстаном, доставляя контейнеры с оборудованием автомобильным и воздушным транспортом. По данным Кембриджского центра альтернативных финансов, исследовательского центра в Великобритании, Казахстан неожиданно занял второе место в мире по добыче биткойнов, составляя почти 20% от общего хешрейта.

Всплеск новых пользователей привел к тому, что электросеть была загружена до предела. В период с января по октябрь 2021 года энергопотребление выросло на 8%, что в четыре раза превышает типичный годовой темп роста. Казахстан, долгое время являвшийся нетто-экспортером энергоресурсов, оказался в дефиците. В ряде районов страны произошло отключение электроэнергии, и национальная коммунальная служба была вынуждена покупать электроэнергию в России по завышенным ценам.

Отключения электроэнергии не были главной причиной последовавших политических беспорядков, но они стали отражением многих совокупных отказов, подорвавших доверие к правительству и в конечном итоге вынудивших людей выйти на улицы в январе 2022 года. Что началось с демонстрации против роста цен на топливо цены выросли как снежный ком, вылившись в более широкие протесты против падения уровня жизни, коррупции элиты и того факта, что Назарбаев и его приспешники все еще считались дергающими за ниточки в казахстанской политике. Власти направили омоновцев, а затем и российских солдат для подавления протестов в Алматы. По меньшей мере 225 человек погибли. В разгар протестов интернет был отключен на три дня. Влияние остановок на цену биткойна широко освещалось в международных заголовках. Мало наблюдателей, если они есть.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев оставался в центре политической жизни страны вплоть до массовых протестов в 2022 году

Под давлением необходимости сделать что-то для сдерживания социальных волнений правительство во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым демонтировало остатки старого режима и боролось с кумовством и коррупцией. Токаев пообещал построить «новый Казахстан», и люди и бизнес, которые раньше чувствовали себя защищенными благодаря своим связям со старой гвардией, внезапно оказались под прицелом регуляторов.

Шураев воспользовался изменившимся политическим климатом и в марте 2022 года опубликовал в Instagram и YouTube видео, в котором подробно рассказывает о своих расследованиях в отношении Нигматулина. Позже Нигматулин появится в опубликованном Агентством финансового мониторинга Казахстана списке более 50 серых майнеров, которые «добровольно» закрыли свою деятельность после расследований FMA. По словам агентства, сбои в работе сети и нехватка электроэнергии, созданные отраслью, стали «угрозой экономической безопасности страны». Нигматулин не ответил на запросы о комментариях.

В список FMA также попал Болат Назарбаев, брат бывшего президента, который якобы занимался добычей биткойнов на севере страны. В феврале министр цифрового развития подсчитал, что энергопотребление серого майнинга на пике превышало 1 гигаватт — более 5% доступной генерирующей мощности страны.

«Пострадали абсолютно все, и отрасли, и население, — говорит Шураев, — кроме владельцев серого майнинга криптовалют в Казахстане». По его словам, получая дешевую электроэнергию, владельцы серых шахт останавливали рост других предприятий и создавали дефицит для потребителей.

(Этот вид коррупции характерен не только для Казахстана. В Кыргызстане правительственные чиновники были связаны с незаконными операциями по добыче биткойнов, проводимыми в свободных промышленных зонах. В конце 2021 года в стране было закрыто около 2500 операций по добыче полезных ископаемых), пишет издание.

Официально все серые майнеры сейчас либо закрыты, либо добровольно прекратили свою деятельность. Однако ходят упорные слухи о том, что некоторые из них просто переехали в другие места в стране, где они могли бы снова замаскировать свое потребление энергии.

В начале 2022 года Qaz Carbon изменила свое название на Asia FerroAlloys, хотя ее старый бренд все еще присутствовал в уведомлениях о безопасности и рабочем оборудовании. Однажды утром в конце октября на стойке регистрации завода компании в Караганде представитель компании выслушал вопросы о шахте компании по добыче биткойнов, а затем вызвал юриста, который прибыл — несколько неуместно в промышленных условиях в смарт-ботинках и безрукавке. Куртка — объяснить, что такой операции не было. В получасе езды от штаб-квартиры, в Темиртау, рабочий в комбинезоне Qaz Carbon указал на новенькое здание, обшитое белым рифленым железом. Биткойн-майн был там, сказал он весело, но все оборудование было вывезено за несколько месяцев до этого и отправлено в другое место.

Белые горняки, как и Русинович, говорят, что их использовали как козлов отпущения за более серьезные проблемы, такие как неспособность правительства обслуживать энергосистему или обуздать серый горнодобывающий бизнес. «Я думаю, проблема всегда заключалась в незаконной добыче полезных ископаемых», — говорит он.

Но Шураев мало различает две половины сектора. По его словам, каждый из них истощал энергию, платил мало налогов и не оказал существенного влияния на безработицу.

«Индустрия майнинга криптовалют с миллиардным оборотом не создавала и не создает рабочие места. Для работы фирмы требуется небольшое количество персонала. Он заплатил минимальный налог», — говорит он.

Репрессии, предпринятые казахстанским правительством в марте и апреле, ударили как по белым, так и по серым шахтерам.

Более 100 незарегистрированных предприятий были либо вынуждены закрыться, либо сделали это добровольно, чтобы избежать наказания, после того, как на них напала государственная служба финансового мониторинга. Майнеры рассказали мне, что власти конфисковали тысячи ASIC.

Астана Хаб исключил около 100 компаний, связанных с добычей полезных ископаемых. Некоторые, в том числе Xive Бекбауова, не только лишились налоговых льгот, но и были вынуждены платить налог задним числом за товары, которые они ввезли беспошлинно. «Они сказали, что добыча прекращается, и все майнеры, которые импортировали и используют эти [налоговые льготы], теперь должны платить за предыдущие периоды», — говорит Бекбауов.

Что наиболее важно, их доступ к электричеству резко сократился, что ограничило их способность работать. Когда они были отключены от сети в январе 2022 года, они ожидали, что это будет временное отключение. Многие цеплялись за них в ожидании возможности вернуться в сеть, но так и остались замороженными. Государственная энергетическая компания теперь имеет энергетические квоты для различных отраслей промышленности; майнинг биткойнов находится в конце списка, и большинство майнеров просто не могут получить электроэнергию из внутренней сети.

Международные майнеры вышли из строя. Себастьян Гуспийу, соучредитель группы BigBlock Datacenter, занимающейся майнингом биткойнов, наращивал операции по майнингу с 2017 года, пока в январе прошлого года не начались репрессии. Несколько месяцев спустя компания получила наводку от друга в правительстве, что репрессии будут выходить за рамки простого отключения майнеров от сети. Собрали и погнали машины в Сибирь. «Многие коллеги потеряли машины при транспортировке в Россию, — говорит он. «На таможне машины были изъяты правительством. Так что нам повезло. Мы взяли небольшой грузовик с личным водителем и специальной дорогой. И нам повезло, что на этот раз мы [сохранили] машины».

Гуспиллу говорит, что количество мест, готовых принять майнеров, сокращается. В 2018 году в Украине изъяли тысячу его машин. «Нет по-настоящему дружественной страны. Единственная страна, которая абсолютно дружелюбна, — это Сальвадор», — говорит он. Но BigBlock делает ставку на новый проект в Демократической Республике Конго.

Несмотря на то, что добыча полезных ископаемых в Китае остается незаконной, майнеры снова начали там работать, несмотря на новые репрессии. Страна снова заняла второе место в мировом хешрейте.

Наряду с энергетической безопасностью климат стал центральной темой споров о добыче биткойнов. Экибастуз — не единственное место, где валюта генерируется с использованием угольной энергии. Отрасли приписывают возрождение многочисленных угольных электростанций в США. Штат Нью-Йорк запретил добычу полезных ископаемых с использованием невозобновляемой энергии. В сентябре Управление научно-технической политики Белого дома рекомендовало ввести ограничения на использование энергии в отрасли и выбросы углерода.

Де Врис, исследователь, говорит, что даже если майнеры перейдут на более чистые источники энергии, отрасль все равно не будет устойчивой. Все, что он будет делать, — это вытеснять других потребителей чистой энергии, чтобы выполнять функцию, которая, по его мнению, совершенно бессмысленна.

В сентябре Эфириум, вторая по популярности криптовалюта, отказалась от модели «доказательства работы» для генерации монет, т. е. майнинга, в пользу «доказательства доли» — сложного криптографического процесса, не требующего расчетов грубой силы. По данным Ethereum Foundation, которая курирует сеть, энергопотребление сети Ethereum упало на 99,95% после перехода. Это показало, насколько расточительным является майнинг биткойнов, говорит де Врис. По его словам, вместо того, чтобы смотреть на то, что производит промышленность, поучительно подумать обо всех ошибочных предположениях, которые делают машины — квинтиллионы из них каждую секунду, не производящие ничего, кроме тепла и углерода.

«У вас есть довольно крупная отрасль, потребляющая столько же энергии, сколько такая страна, как Аргентина, только для генерации случайных чисел, которые сразу же выбрасываются… Это то, что вы не можете делать устойчиво», — говорит он. «Мы находимся в энергетическом кризисе и климатическом кризисе, и мы используем ископаемое топливо для запуска крупнейшего в мире генератора случайных чисел».

Мерой бизнеса по добыче биткойнов может быть то, что он оставил после себя. Турегельды Туранов участвовал в строительстве трех рудников в Экибастузе в качестве заместителя регионального директора BTC.kz, местной компании по созданию центров обработки данных. Сейчас он их демонтирует.

Туругельды Туранов на заводе Турегельды Туранов, заместитель регионального директора BTC.kz, построил три шахты в Экибастузе до того, как бум

На пике своего развития только на одном из этих объектов на окраине города работало 10 500 машин, потребляющих 35 мегаватт электроэнергии 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В конце октября большая часть его стеллажей была пуста. Со стен свисали оголенные провода. На верхних платформах некоторые машины ржавели на месте, на первом этаже другие упаковывались в картонные коробки для отправки их владельцам за границу.

Без работающих машин внутри шахты BTC.kz было очень холодно. Туранов, широкоплечий мужчина лет двадцати, одетый в чулочную шапку и теплую одежду, глубоко вздохнул. «Рабочие места теряются, — сказал он. «Раньше у нас работало 70 человек. Сейчас нам всего 30. В это вложено много сил и труда. Такое ощущение, что твой ребенок умирает».

В Казахстане все еще наблюдаются элементы бустеризации биткойнов. Один майнер сказал, что делает ставку на падение курса рубля из-за международных санкций против России, а это означает, что цена на импортируемую электроэнергию упадет, другой был убежден, что цена биткойна превысит 100 000 долларов в 2023 году, и держится до тех пор, пока это не произойдет. Другие, в том числе Тургумбаев из Enegix, уверены, что рынок вот-вот перевернется, потому что после нападения на майнинг биткойнов правительство Казахстана обнаружило новый энтузиазм в отношении криптовалют.

В сентябре президент Токаев выступил на технологической конференции в Астане, на которой пообещал «полное юридическое признание» криптоактивов. Это будет означать, что майнеры, наконец, смогут законно конвертировать биткойн и другую криптовалюту напрямую в тенге и наоборот, и что криптовалюта в конечном итоге может использоваться для оплаты товаров и услуг в Казахстане. Международный финансовый центр «Астана» запускает «регуляторную песочницу» для криптовалютных компаний, позволяя биржам регистрироваться, чтобы они могли позволить потребителям покупать и продавать криптовалюту на законных основаниях. Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, открыла местный офис и участвует в песочнице.

Этот толчок является последней попыткой превратить Астану в более диверсифицированный центр высоких технологий и финансов. Чиновники заявили MIT Technology Review, что рассматривают криптографию как сектор, в котором они могут обойти более устоявшиеся финансовые центры.

Глобальная конкуренция за место для криптотрейдинга имеет отголоски кочевого майнингового бизнеса. Криптовалютные биржи, как правило, тяготеют к слабо регулируемым юрисдикциям, таким как Багамы, Каймановы острова и Дубай, часто перемещаясь с места на место в ответ на нормативные изменения — «Плавающая пиратская империя», по словам Стивена Диля, инженер-программист и видный критик криптоиндустрии.

Теперь перспективы криптографии кажутся более неопределенными, чем когда-либо. Цена биткойна в начале 2022 года составляла около 35 000 долларов. После того, как криптобиржа FTX рухнула в ноябре, она упала ниже 17 000 долларов. Казахстанские чиновники, которые были рады рассказать о своих планах в отношении криптовалюты, резко перестали отвечать на сообщения.

Перед крахом FTX один майнер, который попросил анонимности, чтобы свободно гневаться на правительство и национальную сеть, подсчитал, что в Казахстане цена безубыточности биткойна — точка, при которой шахта может принести прибыль, — составляла 40 000 долларов. Ниже этого он терял деньги. Цена была вдвое меньше, когда мы говорили, и ему грозило уничтожение. Он не сможет продать свое оборудование, и ни одно из них не может быть перепрофилировано. Проще говоря, он сказал: «Он заржавеет там, где он есть».

Но, несмотря на уныние во многих сферах бизнеса, все же есть проблески квазирелигиозного энтузиазма, желание «ходлить» и «купить дип». На огромном объекте Enegix на окраине Экибастуза компания планирует увеличить мощность на 50 МВт. По словам Тургумбаева, тот факт, что другие страны полностью запрещают добычу криптовалюты, неизбежно вернет майнеров в Казахстан. Все, что нужно делать их клиентам, это держаться.

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