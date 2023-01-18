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Под Киевом вертолет упал рядом с детским садом, есть погибшие. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  В городе Бровары Киевской области вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом. Есть пострадавшие, сообщил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, в саду находились дети и сотрудники заведения, но всех эвакуировали. «На месте падения работают скорые, полиция и пожарные»,— написал Алексей Кулеба в Telegram.

При падении вертолета произошел взрыв, после чего начался пожар, пишут украинские СМИ.

Представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила, что пострадали пять человек, есть погибшие, передает издание «Суспiльне». Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

По предварительным данным, погибли три человека, сообщил изданию «Трибуна — Бровары» глава управления местной полиции Кирилл Самойленко.

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