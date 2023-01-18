В мажилисе Казахстана обеспокоены ситуацией с очередями на пунктах пропуска на границе с Кыргызстаном

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CentralAsia (KZ) - Пункты пропуска на границе с Кыргызстаном не справляются с наплывом людей вопреки модернизации казахстанско-кыргызского участка, сообщил депутат мажилиса Казахстана Константин Авершин.

«Как известно, казахстано-кыргызский участок границы был модернизирован, был обеспечен необходимыми техническими средствами и инженерными сооружениями. В этом члены нашего комитета убедились во время выездного заседания в Кордае. Однако действующие пункты пропуска казахстано-кыргызской границы не справляются с потоком людей, особенно в летнее время, об этом мы все знаем. В связи с этим следующий вопрос: что сделано и какие шаги предпринимаются сейчас для того, чтобы увеличить пропускную способность пунктов пропуска на казахстано-кыргызской границе?» - спросил Авершин на заседании мажилиса в среду.

Как сообщил заместитель председателя комитета национальной безопасности (КНБ) – директор пограничной службы комитета Ерлан Алдажуманов, пункты пропуска создавались в 2000-х годах и были рассчитаны на 1 тыс. человек в сутки.

«Проблема известная. Эти пункты пропуска мы все прекрасно знаем, они образованы в 2000-х годах. Поэтому инфраструктура пунктов пропуска в настоящее время осталась старая. В соответствии с постановлением правительства 977 от 2002 года по пунктам пропуска у нас определены несколько категорий пункта пропуска. Я самую большую категорию возьму – пункт пропуска I категории. Тогда было определено, что пропуск пассажиров – 1 тыс. человек, машин – 200. По данным на вчерашнее число, государственную границу пересекло порядка 77 тыс. с лишним человек и порядка 20 тыс. машин. То есть инфраструктура пунктов пропуска не соответствует», - ответил он.

При этом он сообщил, что завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируется к 2025 году.

«Насколько позволили залы и сама инфраструктура, мы кабины паспортного контроля дополнительно выставили. По личному составу проблем нет, вместе с тем, благодаря главе государства и правительства в этом году пограничной службе выделена дополнительная численность, основная часть которой идет на формирование штатов пунктов пропуска, переведение их на четырехсменный режим. С нашей стороны будет все сделано. Вместе с тем, соответствующее министерство – МИИР – сдало пункт пропуска Кордай после обновления и реконструкции. В соответствии с планом, такая же работа будет проведена до конца 2025 года по остальным пунктам пропуска», - добавил Алдажуманов.

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