Курс биткоина был продлен максимум на 4 месяца и превысил отметку в $21,4 тыс. — idax

CentralAsia (MNG) - Курс биткоина обновил максимум за 4 месяца. Утром 16 января цена первой криптовалюты поднялась выше $21,4 тыс. впервые с 13 сентября. За неделю она выросла на 24,3,%, за сутки — на 2,5%.

Этот рост курса биткоина вызвал резкое подорожание акций крупнейших майнеров.

Индекс MVIS Global Digital Assets Mining Index, включающий данные о 20 крупнейших майнерах, таких как Riot Blockchain, Galaxy Digital, Bitfarms и Iris Energy, вырос на 64% с начала января 2023 года. В этом месяце индикатор показал наибольший рост с момента его создания в декабре 2021 года, сообщает Bloomberg. При этом ценные бумаги Bitfarms подорожали более чем на 140%, акции Marathon Digital Holdings — более чем на 120%, бумаги Hive Blockchain Technologies - более чем в два раза.

Рост акций майнеров был вызван восстановлением курса биткоина. Первая криптовалюта с начала января поднялась в цене на 26,5% — с $16,6 тыс. до $21 тыс. 16 января курс биткоин обновил максимум за 4 месяца, превысив отметку в $21,4 тыс.

Биткойн вырос на 15,7% с начала года, причем некоторые инвесторы связывают рост с данными индекса потребительских цен США (CPI) от 12 января, которые подтверждают теорию о том, что инфляция продолжает снижаться.

источник: idax

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