При крушении вертолета под Киевом погиб глава МВД Украины

Денис Монастырский

CentralAsia (CA) - В результате крушения вертолета в городе Бровары Киевской области погибло руководство МВД Украины — министр Денис Монастырский его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, сообщил руководитель национальной полиции Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

«Всего пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей», - написал он.

Позже глава Киевской области Алексей Кулеба сообщает о 18 погибших, в том числе трех детях.

«Известно о 29 раненых, среди которых – 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – подытожил он.

42-летний Денис Монастырский занимал пост главы МВД Украины с середины июля 2021 года. Евгений Енин был назначен его заместителем в конце августа того же года.

Вертолет упал рядом с жилым домом и детским садом в Броварах. В результате произошел взрыв и начался пожар. Детей и воспитателей из детского сада эвакуировали. Как сообщил Клименко, вертолет принадлежал Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.