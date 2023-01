Путин может объявить о второй волне мобилизации в России на этой неделе, - ISW

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - В ближайшие дни президент России Владимир Путин, вероятно, может объявить о второй волне мобилизации. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своей аналитической сводке в ночь на 18 января.

По мнению американских аналитиков, Путин любит использовать символические даты для обращения, поэтому 18 января в день 80-летия советских войск, прорывающих нацистскую блокаду Ленинграда, родного города Путина, он может воспользоваться возможностью, чтобы объявить мобилизацию либо «войну» с Украиной.

«Украинская и западная разведка также неоднократно предупреждала о мобилизационных мероприятиях Путина, намеченных на середину января», - считает ISW.

Выводы института:

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил 17 января, что он выполнит директиву президента России Владимира Путина о проведении широкомасштабной военной реформы в период с 2023 по 2026 год для расширения обычных вооруженных сил России, вероятно, в рамках подготовки к затяжной «войне» в Украине, а также для установления условий быстро построить значительно более сильную российскую армию.

Президент Сербии Александр Вучич призвал группу «Вагнера» прекратить вербовку в Сербии.

Российские силы продолжали проводить ограниченные контратаки возле Кременной, поскольку украинские официальные лица продолжали предполагать, что российские силы могут готовиться к решительному наступлению в Луганской области.

Российские войска продолжили наступательные действия на линии фронта в Донецкой области.

Российское информационное пространство изо всех сил пытается представить тактические успехи России вокруг Соледара как важные с оперативной точки зрения.

Российские силы в Херсонской области продолжают бороться за поддержание своих логистических усилий на восточном (левобережье) Херсонской области из-за украинских ударов.

Российский «оккупационный» чиновник заявил, что 18 января Путин сделает «важное заявление» относительно «войны» в Украине.

Финансист группы «Вагнера» Евгений Пригожин, возможно, пытается создать группу Вагнера как юридическое лицо в России.