В Узбекистане снова продлили каникулы школьников из-за морозов

CentralAsia (UZ) - Каникулы для школьников Узбекистана продлили до 23 января, сообщает Газета.uz со ссылкой на хокимияты областей. Каникулы продлевают в ряде регионов Узбекистана уже не первый раз. Учёбу планировали возобновить 18 января, но каникулы решили продлить с учётом сохранения холодов. По графику каникулы для школьников должны были завершится 5 января.

10 января правительство Узбекистана разрешило властям регионов самостоятельно определять график каникул в зависимости от погоды и условий в конкретных районах и учебных заведениях. В ночь на 11 января власти большинства областей объявили о возобновлении учёбы с 11 января, несмотря на продолжающиеся морозы. В Каракалпакстане учёбу планировали возобновить с 12 января.

Однако регионы не были готовы к открытию образовательных учреждений. Многие родители оставили детей дома – в классах было мало учеников. После этого хокимияты сообщили, что начало учёбы откладывают до 16 января, затем – до 18 января.

Теперь, по данным хокимията Бухарской области, учёба в дошкольных, школьных и профессиональных учебных заведениях, президентских, творческих и специализированных школах, а также высших учебных заведениях возобновится 23 января.

Также каникулы продлили в Андижанской, Хорезмской, Сурхандарьинской, Наманганской, Кашкадарьинской и Сырдарьинской областях, а также в Ташкенте и Каракалпакстане.