Стало известно, почему Туркменистан прекратил поставки газа в Узбекистан во время аномального холода

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CentralAsia (TM) - Узбекистан в середине зимы столкнулся с массовыми отключениями электро- и газоснабжения, причина — недопоставка газа из соседнего Туркменистана из-за проблем на месторождении Галкыныш. Оценить, сколько времени займут ремонтные работы на месторождении, пока сложно. Но если сроки окажутся продолжительными, то проблема может затронуть и экспорт в Китай, пишет «КоммерсантЪ».

В Узбекистане на фоне аномальных морозов и приостановки поставок газа из Туркменистана происходят массовые отключения электроэнергии, а также перебои с теплоснабжением и подачей газа потребителям. По данным пресс-службы Минэнерго Узбекистана, чрезвычайная ситуация, которая возникла 12 января на месторождениях природного газа в Туркменистане в связи с аномальными холодами, привела к полной остановке импорта туркменского газа и сокращению импорта электроэнергии из Туркменистана на 20%. В начале 2023 года Узбекистан планировал импортировать из Туркменистана 35 млн кубометров газа в сутки и до 20–21 млн кВт•ч в сутки электроэнергии.

«Туркменгаз», предположительно, остановил экспорт газа в Узбекистан из-за образования гидрата на внутрипромысловых трубопроводах месторождения Галкыныш — крупнейшего в стране, которое является базовым для газопровода Центральная Азия—Китай (ЦАК), в 2022 году добыча на нем превысила 35 млрд кубометров.

С 10 января на территории Узбекистана ночью температура опускается в среднем до минус 19–20°С, днем — до минус 17°С, что привело к росту потребления электроэнергии и газа. На фоне морозов сократились поставки газа ряду промышленных предприятий, временно закрыты газовые автозаправки.

В результате власти Узбекистана ввели ограничения на подачу электроэнергии в течение полутора-двух часов в ряде регионов страны, включая Ташкент. Кроме того, из-за низкого давления газа в трубах некоторые домохозяйства остались без газа.

Министерство обороны Узбекистана развернуло полевые кухни для жителей Ташкента, испытывающих сложности с приготовлением горячей пищи.

Добыча газа в Узбекистане по итогам 2021 года составила около 50,9 млрд кубометров, потребление на тот же период оценивается в 46,4 млрд кубометров, следует из данных BP. Добыча в стране ежегодно снижается, зимой при пиковых нагрузках дефицит газа в республике может достигать 20 млн кубометров в сутки. При этом Узбекистан экспортирует в Китай около 4 млрд кубометров газа ежегодно, сейчас экспорт из страны полностью остановлен. Туркменистан, в свою очередь, в 2021 году добыл 79,3 млрд кубометров, чуть меньше половины этих объемов страна экспортирует в Китай, хотя пропускная способность трех ниток газопровода ЦАК достигает 80 млрд кубометров в год. Россия осенью 2022 года предложила Узбекистану и Казахстану организовать поставки российского газа в эти страны с перспективой дальнейшего экспорта в Китай, но пока переговоры идут без конкретного результата.

На данный момент неясно, насколько значительны проблемы, с которыми столкнулся «Туркменгаз», в частности, сколько потребуется времени на устранение гидратных пробок на промысловых газопроводах на месторождении Галкыныш, отмечает аналитик Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов РФ. По его оценке, в обычной ситуации на ликвидацию таких пробок (локальный подогрев газопровода, введение ингибиторов) может потребоваться несколько дней.

«В случае если проблема носит массовый характер, можно ожидать снижения поставок газа по системе ЦАК, что, в свою очередь, может заставить Китай существенно увеличить импорт СПГ»,— предполагает аналитик.

В зимний период Узбекистан и Казахстан снижают поставки по ЦАК, направляя газ на нужды внутреннего рынка, напоминает он. На Туркменистан приходится 17–18% от всего импорта газа в Китай.