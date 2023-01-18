Лавров заявил о давлении Запада на страны Центральной Азии

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Запад оказывает давление на страны Средний Азии и требует их присоединения к санкциям против Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает «Лента.ру».

По словам министра, Европейский союз, США и Япония требуют от стран Центральной Азии отказа от взаимодействия с Москвой, так как «Россия проиграет в войне с западом», и предлагают заранее занять «выигравшую сторону». «Помимо таких словесных воздействий, оказывается серьезное давление с угрозами: «вы потеряете наши рынки и те инвестиции, что мы собирались в ваши страны делать, не смейте помогать России обходить санкции», — пояснил дипломат.

Лавров отметил, что правительства стран Центральной Азии вынуждены учитывать такие угрозы. «Мы не настаиваем, чтобы все экономические операторы в каждом из наших дружественных государств выходили утром на трибуны и говорили: «мы против антироссийских санкций». Нам достаточно, что никто из них не присоединился к санкциям», — подчеркнул глава МИД.

Министр обратил внимание, что российская сторона совместно с дружественными партнерами «успешно прорабатывает и находит новые механизмы и новые инструменты сотрудничества, которые не будут зависеть от капризов и прихотей наших западных коллег».