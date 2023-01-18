Зеленский прокомментировал авиакатастрофу под Киевом, где погиб глава МВД Украины

CentralAsia (CA) - Крушение вертолета рядом с детским садом в Броварах Киевской области стало «ужасной трагедией», считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в Telegram.

При крушении вертолета погибло руководство МВД Украины — министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также их помощники и экипаж вертолета.

«По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается», — сообщил Зеленский, в том числе погибли три ребенка. «Невыносимая боль», — добавил глава государства.

Зеленский отметил, что травмы получили 25 человек, среди них десять детей. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что причины крушения установят Служба безопасности Украины, Нацполиция и другие правоохранительные органы.

«Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро!», - написал президент Украины.

Вертолет, который принадлежал Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, упал рядом с жилым домом и детским садом в Броварах утром 18 января. На месте падения машины произошел взрыв и начался пожар. Детей и воспитателей из детского сада эвакуировали.

Ранее глава Нацполиции Украины Игорь Клименко говорил, что при крушении вертолета погибли 16 человек, в том числе два ребенка. Позже в МВД Украины сообщили, что число погибших выросло до 18 человек, среди них трое детей, передает украинское издание Vesti.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко говорил, что вертолет летел в одну из горячих точек, всего на его борту были девять человек.