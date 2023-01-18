Минобороны России сообщило о взятии поселка Соль

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии заняли Соль близ Соледара, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой народной республики», — сказал он.

За сутки на этом направлении уничтожили три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и боевую машину РСЗО «Град», а также до 90 украинских военных.

13 января Минобороны РФ заявило об установлении контроля над городом Соледар.

Это город и административный центр в Донбассе. В Соледаре расположены производственные мощности одного из крупнейших в Европе предприятий по добыче поваренной соли.

13 января Минобороны РФ сообщило в телеграм-канале, что разгром украинских подразделений в Соледаре осуществляла разнородная группировка российских войск, непосредственный штурм городских кварталов Соледара вели добровольцы штурмовых отрядов группы «Вагнер».

15 января Конашенков заявил, что российские войска развивали успех в направлении северных окраин города Бахмут и железнодорожной станции Соль.

Конашенков также сообщил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российских войск тремя штурмовыми группами сорваны на южно-донецком направлении

«На южно-донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать силами до трех штурмовых групп в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей», - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что на купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

«Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США», - сообщил Конашенков.

«На красно-лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», - сказал официальный представитель Минобороны России.

По его словам, «общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины».

«Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68», - сказал Конашенков.

«В районе города Краматорск уничтожен склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня HIMARS и «Град», - сообщил он.

Конашенков также сообщил, что военные РФ сбили украинский самолет Су-25 в Донецкой народной республике.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его данным, за сутки системам противовоздушной обороны уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в ряде районов.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 373 самолета, 200 вертолетов, 2898 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7563 танка и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3855 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8101 единица специальной военной автомобильной техники», - сообщил Конашенков.