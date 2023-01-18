В Украине назвали три версии падения вертолета под Киевом

CentralAsia (CA) - Служба безопасности Украины (СБУ) начала досудебное расследование по факту крушения вертолета в Броварах Киевской области. Ведомство рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, а также умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ведомстве заявили о гибели 16 человек, в том числе трех детей. Госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей.

Издание «Украинские новости» сообщало, что предварительной версией ЧП назвали ошибку пилота. По данным издания, в районе падения был туман, и вертолет задел крышу детского сада, рядом с которым и упал.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал о 18 погибших, в их числе глава МВД Украины Денис Монастырский. Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что на расследование может уйти несколько недель. Установить обстоятельства крушения вертолета с руководством СБУ поручил президент Украины Владимир Зеленский.