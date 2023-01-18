В Украине назвали три версии падения вертолета под Киевом

- Азия и мир, происшествия
- 17:47, 18 января 2023
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CentralAsia (CA) - Служба безопасности Украины (СБУ) начала досудебное расследование по факту крушения вертолета в Броварах Киевской области. Ведомство рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, а также умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
В ведомстве заявили о гибели 16 человек, в том числе трех детей. Госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей.
Издание «Украинские новости» сообщало, что предварительной версией ЧП назвали ошибку пилота. По данным издания, в районе падения был туман, и вертолет задел крышу детского сада, рядом с которым и упал.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал о 18 погибших, в их числе глава МВД Украины Денис Монастырский. Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что на расследование может уйти несколько недель. Установить обстоятельства крушения вертолета с руководством СБУ поручил президент Украины Владимир Зеленский.