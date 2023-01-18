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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 329 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 18 января.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 117 770 (+820) человек,

танков – 3 130 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 6 225 (+10) ед,

артиллерийских систем – 2 108 (+4) ед,

РСЗО – 442 (+1) ед,

средств ПВО – 220 (+0) ед,

самолетов – 287 (+1) ед,

вертолетов – 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 876 (+4) ед,

крылатых ракет – 749 (+0) ед,

кораблей/катеров – 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 889 (+12) ед,

специальной техники – 190 (+0) ед.

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