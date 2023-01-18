Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 329 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:53, 18 января 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 18 января.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 117 770 (+820) человек,
танков – 3 130 (+9) ед,
боевых бронированных машин – 6 225 (+10) ед,
артиллерийских систем – 2 108 (+4) ед,
РСЗО – 442 (+1) ед,
средств ПВО – 220 (+0) ед,
самолетов – 287 (+1) ед,
вертолетов – 276 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 876 (+4) ед,
крылатых ракет – 749 (+0) ед,
кораблей/катеров – 17 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 4 889 (+12) ед,
специальной техники – 190 (+0) ед.
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