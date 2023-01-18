Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 329 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:53, 18 января 2023

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 18 января. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 117 770 (+820) человек, танков – 3 130 (+9) ед, боевых бронированных машин – 6 225 (+10) ед, артиллерийских систем – 2 108 (+4) ед, РСЗО – 442 (+1) ед, средств ПВО – 220 (+0) ед, самолетов – 287 (+1) ед, вертолетов – 276 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 876 (+4) ед, крылатых ракет – 749 (+0) ед, кораблей/катеров – 17 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 4 889 (+12) ед, специальной техники – 190 (+0) ед. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia