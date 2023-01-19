Новый закон создает правовую основу для создания филиала Bank of China в Монголии

CentralAsia (MNG) - Парламент Монголии рассмотрел и окончательно одобрил проект закона «О специализированных инвестиционных банках» и теперь приступил к обсуждению мер и связанных с ними процедур в соответствии с новым законом.

С принятием этого закона будет создана правовая база для открытия филиалов крупных иностранных банковских и финансовых учреждений в Монголии. Однако законодатели поясняют, что банки с иностранными инвестициями будут привлекать сберегательные и текущие счета граждан, а не выдавать розничные кредиты. Однако это регулируется предоставлением кредитов на развитие для крупных инфраструктурных проектов.

Иностранному инвестиционному банку по закону запрещено создавать дочернюю компанию и предоставлять услуги, отличные от банка, как сегодняшним отечественным банкам. Открывают расчетный счет только для предприятий и учреждений, предоставляющих кредиты. Для инфраструктурных проектов, предусмотренных законом, организуются долгосрочные кредиты на 10-20 лет. Например, Инвестиционный банк будет предоставлять больше кредитов для инфраструктуры, дорог, мостов, автомагистралей, железных дорог и энергетики. При этом законно, что Инвестиционный банк может выдать кредитов, равную трехкратному размеру его капитала.

Этот законопроект внесли в парламент на том основании, что Монголии нужен банк, специализирующийся на инвестиционных операциях, для привлечения иностранных инвестиций.

С принятием самостоятельного закона «О специализированных инвестиционных банках», сформировалась правовая основа для иностранных граждан и граждан Монголии по финансированию и инвестированию в крупные проекты. До этого в нашей стране не существовало правового регулирования, когда речь заходила о получении разрешения иностранным и отечественным компаниям и юридическим лицам на деятельность в этой сфере в отношении Инвестиционного банка.

Однако с принятием этого закона правовая база для получения Bank of China банковской лицензии в Монголии будет полностью открыта.

В настоящее время два китайских банка и один японский банк имеют представительства в Монголии. Несколько лет назад шесть иностранных банков имели представительства, но половина из них покинула Монголию.

Кстати, иностранные банки и финансовые институты вошли в Монголию в виде вложений капитала в отечественные банки и владения акциями. Акционерами трех из действующих в настоящее время банков являются иностранные банки.

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