Роберте Хамайон представила процесс работы монголо-французского словаря

Роберте Хамайон и Нямхуу Уламбаяр

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии во Франции Нямхуу Уламбаяр встретилась с этнологом и известным монголоведем, профессором университета École pratique des hautes études или Университета перспективных исследований госпожой Роберте Хамайон.

На встрече монголовед Роберте Хамайон представила ход работы над вновь составленным монголо-французским словарем и завершение титульного тома на букву «Д».

Помимо известных ученых-лингвистов, таких как академик Төмөртогоо Домий и д-р профессор Дулам Сэндэнжав с монгольской стороны, в работе над словарем принимают участие молодые французские и монгольские исследователи.

Кроме того, с французской стороны в создании словаря участвует Пьер Палюссье, литературный переводчик, лингвист, священник, много лет работающий в Улан-Баторе, вместе с профессором г-жой Роберте Хамайон.

Посол Нямхуу Уламбаяр подчеркнула, что, хотя монголо-французский словарь издавался большими и малыми томами, он никогда не издавался большими томами с подробным исследованием и выборочными источниками, подобными этому, и является особым шедевром лингвистики.

При создании словаря в качестве источников использовались многие словари и исследовательские труды, такие как «Франко-монгольский» Осипа Ковалевского, одного из основоположников монголоведения на западе, и «Глоссарий монгольского языка» Цэвэл Ядамжава.

Роберте Хамайон (родилась в 1939 году в Париже) - французский антрополог, заслуженный руководитель исследований Практической школы высших исследований (EPHE) в секции религиозных наук (религии Северной Азии) и бывший директор Лаборатории этнологии и сравнительного анализа социологии ( Парижский X-Нантерский университет).

Ее исследования, среди прочего, сосредоточены на шаманской модели, традиционном религиозном субстрате коренных народов Монголии и Сибири. После первого пребывания в Монголии в 1967 году, а затем в Республике Бурятия в Восточной Сибири в 1967 году, она участвовала в создании Центра монголо-сибирских исследований в 1969 году, которым руководила до 2007 года.

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