Путин назначил нового посла в Монголии

Алексей Николаевич Евсиков

CentralAsia (MNG) - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Евсикова послом РФ в Монголии. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Евсикова Алексея Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Монголии», — говорится в указе.

Ранее Евсиков занимал должность посла по особым поручениям МИД РФ.

Алексей Николаевич Евсиков (род. 30 июля 1961) — российский дипломат.

Окончил МГИМО в 1984 году. На дипломатической работе с 1984 года. Владеет английским и китайским языками.

В 2004—2010 годах — старший советник Посольства России в КНР.

В 2010—2015 годах — заместитель директора Первого департамента Азии МИД России.

В 2015—2019 годах — генеральный консул России в Шанхае (КНР).

В 2019—2023 годах — посол по особым поручениям МИД России.

С 18 января 2023 года — чрезвычайный и полномочный посол России в Монголии.

Другим указом президент освободил от должности предыдущего посла Искандера Азизова, занимавшего этот пост с 2013 года.

Награды:

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 мая 2005) — за заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Дипломатический ранг:

Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (1 мая 2012).

Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (29 июня 2018).

Женат, имеет четырёх детей.

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