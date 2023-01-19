Путин назначил нового посла в Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Евсикова послом РФ в Монголии. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Евсикова Алексея Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Монголии», — говорится в указе.
Ранее Евсиков занимал должность посла по особым поручениям МИД РФ.
Алексей Николаевич Евсиков (род. 30 июля 1961) — российский дипломат.
Окончил МГИМО в 1984 году. На дипломатической работе с 1984 года. Владеет английским и китайским языками.
- В 2004—2010 годах — старший советник Посольства России в КНР.
- В 2010—2015 годах — заместитель директора Первого департамента Азии МИД России.
- В 2015—2019 годах — генеральный консул России в Шанхае (КНР).
- В 2019—2023 годах — посол по особым поручениям МИД России.
С 18 января 2023 года — чрезвычайный и полномочный посол России в Монголии.
Другим указом президент освободил от должности предыдущего посла Искандера Азизова, занимавшего этот пост с 2013 года.
Награды:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 мая 2005) — за заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
Дипломатический ранг:
- Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (1 мая 2012).
- Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (29 июня 2018).
Женат, имеет четырёх детей.