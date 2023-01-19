Монголия экспортировала мясо и мясные продукты в 11 стран в 2022 году

CentralAsia (MNG) - По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, в 2022 году Монголия экспортировала 16 100 тонн мяса и мясных продуктов. Мясо и мясопродукты экспортировались в 11 стран, в том числе в Китай, Казахстан, Узбекистан, Катар, Вьетнам и Россию, в основном страна поставляла конину, баранину и козье мясо.

Также с октября 2022 года восстановлен экспорт живых животных и экспортироно более 28 500 голов. По данным Национального статистического комитета, к концу 2022 года поголовье скота в Монголии достигло 71,1 млн голов.

Для Монголии, не имеющей выхода к морю, наиболее возможным решением диверсификации экономики от зависимости от добычи полезных ископаемых является поддержка животноводства.

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